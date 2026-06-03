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Leitza Destilería llevó a Coronel Dorrego al podio de la Copa Argentina de Destilados

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Leitza Destilería, de Coronel Dorrego, obtuvo tres premios en la Copa Argentina de Destilados, certamen que se disputó el jueves 21 de mayo en Buenos Aires y contó con la participación de destilerías de distintos países.

La firma de Néstor Larrea presentó tres productos: un Gin de Autor de ocho botánicos, un gin de barrica y un whisky de cereal.

El Gin de Autor de ocho botánicos recibió la Medalla de Plata. En tanto, el gin de barrica, en la categoría Autor, obtuvo la Medalla de Bronce. Por su parte, el whisky de cereal también alcanzó la Medalla de Bronce. (03-06-26).

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