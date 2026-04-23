Un repaso random por nuestro archivo / 1 de diciembre de 2004: el municipio negaba irregularidades con planes sociales

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

Autoridades de la dirección de Desarrollo Social dorreguense afirmaron que aún continúan esperando que desde la Fiscalía de Seguridad Social se aclare que el municipio no ha administrado en forma irregular planes sociales nacionales, según se difundió días atrás.

“Esperamos que, oportunamente, se publique una aclaración en la que conste qué municipios fueron investigados y quedaron libres de toda sospecha”, sostuvo el director de Desarrollo Social, Silvio Canavesi.

“A las imputaciones del titular de la Fiscalía de Seguridad Social, Guillermo Marijuán, referidas a las anomalías en el pago de planes sociales por parte del municipio, queremos señalar que las consideramos injustas, apresuradas y (que) nuevamente se ha caído en una generalización que perjudica a quienes trabajan honestamente”, añadió.

La controversia se había originado en julio pasado, cuando un matutino porteño publicó un informe sobre las investigaciones del fiscal Guillermo Marijuán referidas a las anomalías en el pago de planes sociales

Según el diario, el abogado había denunciado 1.766 irregularidades en 77 de los 134 municipios bonaerenses (todas ellas relacionadas con planes sociales), con un perjuicio económico de aproximadamente 1,6 millones de pesos.

La nota estaba acompañada de un mapa del territorio bonaerense en el que se identificaron con colores a los municipios denunciados. Allí se incluyó a Coronel Dorrego, donde supuestamente había 4 casos listos para ser denunciados.

Canavesi aclaró que, de las cuatro personas implicadas, sólo dos alguna vez habían recibido un plan Jefes y Jefas de Hogar, aunque habían renunciado de inmediato al beneficio ni bien ingresaron a la comuna como trabajadores jornalizados.

“Así consta en las actas del Consejo Local de Emergencia Social (CLES) –subrayó Canavesi–. Los otros dos casos corresponden (a agentes comunales) que jamás tuvieron un plan de estas características”, agregó el funcionario.

Canavesi aclaró que, en Coronel Dorrego, algunos beneficiarios de planes sociales fueron incorporados a la planta permanente municipal.

“La baja de estas personas fue comunicada simultáneamente a la autoridad de aplicación (la gerencia de Empleo de la Nación, con sede en La Plata), pero se tardó varios meses en considerar la solicitud”, señaló.

“La anomalía, el error o la demora están en la misma jurisdicción nacional –Ministerio de Trabajo, Anses y demás– y no en nuestro municipio”, agregó. (23-04-26).