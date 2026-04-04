Un tresarroyense de 62 años fue hallado sin vida tras chocar con su camioneta en Benito Juárez

Un hombre de 62 años oriundo de Tres Arroyos, identificado oficialmente como José Atilio Leguizamón, fue hallado sin vida en el interior de su vehículo tras impactar contra el alambrado perimetral trasero de un depósito judicial ubicado en la vecina localidad de Benito Juárez. El episodio, que actualmente es materia de investigación, se registró en horas de la noche del dia 30 de marzo.

Tras recibir el alerta alrededor de las 21:40 horas, el personal policial interviniente se dirigió al lugar y constató la presencia de una camioneta Peugeot Partner de color blanco, dominio FZI-968, que había colisionado contra el cerco del predio.

Al inspeccionar el rodado, los efectivos visualizaron a un hombre en el asiento del conductor, por lo que solicitaron de urgencia la asistencia de una unidad sanitaria. A las 21:50 horas arribó una ambulancia del Hospital Municipal tresarroyense a cargo del doctor Ángel Mota, quien dictaminó que el conductor se encontraba fallecido.

Frente a este desenlace, se dio inmediata intervención a la Ayudantía Fiscal local, la cual ordenó preservar la escena para aguardar la llegada del personal de la Policía Científica de la ciudad de Azul, a los fines de que peritos especializados en Accidentología y rastros lleven adelante su labor.

Una vez concluidos los trabajos periciales en el lugar del hallazgo, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial de Azul para la realización de la autopsia correspondiente que permitirá determinar las causas fehacientes del deceso. Finalmente, tras cumplimentarse todas las diligencias policiales y judiciales de rigor, las autoridades procedieron a la entrega de las pertenencias a los familiares del fallecido. (Fuente La Voz del Pueblo con información de El Fénix). (04-04-26).