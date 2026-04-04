Se realizó una nueva edición del Vía Crucis viviente en Sauce Grande

Con una destacada puesta en escena y la participación de actores locales, se realizó este viernes en Sauce Grande una nueva edición del Vía Crucis viviente, una de las expresiones más significativas de la Semana Santa en la región.

La representación, impulsada por la comunidad de la parroquia Stella Maris y acompañada por el municipio, recorrió distintas estaciones que evocan los momentos centrales de la Pasión de Cristo.

A lo largo del recorrido, el público acompañó cada una de las escenas.

Desde la organización destacaron el trabajo comunitario que permite llevar adelante la iniciativa, así como el acompañamiento de distintas áreas municipales que colaboran para su desarrollo.

El fin de semana, las celebraciones continúan con la Vigilia pascual, este sábado desde las 19, y el domingo de Resurrección, en el que se celebrará la Santa Misa a las 11. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (04-04-26).