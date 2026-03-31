El 125° aniversario de la Asociación Española fue declarado de interés municipal

El Concejo Deliberante hizo lugar a la nota elevada por la Asociación Española de Socorros Mutuos y declaró de interés municipal el 125° aniversario de la entidad, que se conmemorará el próximo 7 de julio. En los considerandos se destaca que la entidad se ha constituido en una institución emblemática de la comunidad, desarrollando a lo largo de su historia una invaluable labor social, cultural y solidaria.

Se señala que, desde 1901, la Asociación ha promovido valores de integración, preservando las tradiciones españolas y fortaleciendo los lazos entre generaciones. Durante más de un siglo ha sido un espacio de encuentro para familias, descendientes y vecinos, contribuyendo activamente al desarrollo cultural local mediante la organización de actividades sociales, recreativas y culturales, y su participación en eventos comunitarios.

Se recuerda que, con motivo del centenario, el escritor local Enrique Román Prado publicó el libro Los Españoles y la Asociación Española de Coronel Dorrego, donde recorre la vida de la colectividad en la ciudad. Allí menciona la primera romería realizada el 24 de marzo de 1901, que constituyó el puntapié inicial para la fundación de la institución. A partir de ese evento, un grupo de 18 españoles comenzó a reunirse hasta concretar, el 7 de julio, el encuentro fundacional. Según la investigación, la fecha coincidió con el día de San Fermín, elegido por la mayoría vasca de sus integrantes.

Los primeros miembros fueron principalmente comerciantes, herreros, almaceneros y peluqueros, unidos por la necesidad de formar un grupo que llevara adelante la ayuda mutua ante enfermedad o invalidez, y por el objetivo de fortalecer la identidad, la armonía, el amor a la patria lejana y el agradecimiento al país que los recibió. Se menciona a los fundadores, entre ellos José Mayo, Eusebio Banzo, Julián Arrizabalaga, José Tejería, Alfredo Piquero, Remigio Sancho Alonso, Pablo Fernández, Isidro Bilbao, Ricardo Arrizabalaga, Clemente Martínez, Tomás Villacampo, Fermín Arias, Domingo Rodríguez, Antonio Prieto, Domingo Rodríguez Valles, Manuel Espizua, Lorenzo Rodas, Aniceto Pérez Crespo y Manuel Fernández.

Asimismo, se recuerda que el 6 de octubre de 1901 se firmó el primer acta de asamblea en el hotel de Manuel Espizua. Desde entonces comenzó un extenso camino institucional que incluyó la conformación de la Comisión de Damas, la construcción del edificio social y la organización de diversas actividades, además de la creación del Teatro Español en 1937. (31-03-26).