El SUPA volvió a perder: “Necesitamos acomodarnos y ajustar ciertos detalles para ser el equipo que todos queremos”

Nota de Sergio Pyessé en Noticias Monte Hermoso

Después del 2-3 frente a Porteño, el defensor Boris Herrera dio la cara y explicó qué le está sucediendo al Rosa del puerto bahiense en el torneo oficial del fútbol dorreguense. “Lo que más preocupa es que nos llegan poco y no convierten fácil”.

Dos derrotas en igual cantidad de presentaciones, 8 goles en contra y un rendimiento que no condice con las expectativas previas de un plantel que se armó con el único fin de ser protagonista en la actual temporada de la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego.

El inicio del SUPA en el campeonato fue con el pie izquierdo: 1-5 frente al campeón Atlético Monte Hermoso el lunes pasado y 2-3 ayer contra Porteño, un partido que dejó varias puntadas estomacales y algunos dolores de cabeza, más allá de seguir creyendo en la esperanza de la resurrección.

Derrota del SUPA vs Porteño“Pese al traspié, de este partido ante Porteño se pueden rescatar algunos factores que nos hacen mejorar colectivamente: estamos cuidando mejor la pelota, la tenemos durante lapsos largos de tiempo y, además, ejercemos cierto control sobre las distintas situaciones del juego. Cuando asociamos claridad con contundencia ya era tarde, marcamos dos goles, pero no alcanzó”, fue la voz de Boris Herrera, una de las incorporaciones del Rosa para este torneo.

“El rival se puso en ventaja en un momento donde estábamos bien, la defensa se encontraba firme y no nos sentíamos vulnerables ante los ataques de ellos. Como teníamos el control del trámite pese a la desventaja, nos fuimos al descanso confiados en que se podía dar vuelta la historia; éramos más que el adversario, pero otra vez sufrimos ese mal de que nos llegan poco y nos convierten mucho”, se sinceró el defensor bahiense con escuela en Liniers.

“Es difícil de explicar qué es lo que realmente nos sucede, pero nos dañan fácil. El 2-0 de ellos nos desacomodó, entramos en apuros y fuimos al frente para descontar, aunque el equipo se desordenó y empezamos a correr mal la cancha. Sentí que corrí mucho como stopper ante las contras del rival, nos sentíamos incómodos, y de esa forma nos marcaron el tercero. Era un resultado prácticamente irremontable para el tiempo de juego que quedaba, pero sacamos un plus y casi lo empardamos”, explicó Boris.

—Ese plus al que te referís, ¿fue más empuje que juego?

—Mal o bien, fuimos a buscar el descuento, lo conseguimos y eso nos entonó para seguir arrinconando al rival. Con actitud y ganas señalamos dos tantos, pero con una pizca más de astucia o suerte capaz que lo empatábamos. Lo más preocupante es que con poco nos convierten; me duele en el alma haber recibido ocho tantos en dos partidos, pero no queda otra que seguir trabajando.

“Es importante entender que nos debemos acomodar para poder demostrar que no estamos haciendo lo que debemos hacer. Cumplimos con una excelente pretemporada, nos medimos ante equipos de otros calibres y a todos los jugamos de igual a igual. Hay que ajustar un poco más para dar con la talla que todos queremos”. (31-03-26).