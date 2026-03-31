(Con video) Un repaso random por nuestro archivo / 1 de noviembre de 2016: El Senado hacía una película sobre Coronel Dorrego

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

En el marco del ciclo Senado Presenta, en el que se presentan videos de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires, se presentó un trabajo audiovisual sobre Coronel Dorrego.

“Es un partido fuertemente caracterizado por la Ruta del Olivo, y cuenta con una importante cantidad de fincas dedicadas tanto a su producción como al turismo rural”, se menciona.

“Los múltiples recodos del Río Quequén Salado son propicios para las actividades de aventura. El balneario Marisol es una villa pequeña, tranquila y pintoresca, próxima al río y al mar; sus 47 kilómetros de playas vírgenes están acompañados por un cordón de médanos con flora y fauna autóctona”, agrega.

En el ciclo Senado Presenta, las historias, sus personajes y personalidades, el turismo, comidas, festividades, su arte y cultura, entre otros, son los protagonistas de este extenso recorrido.

También en el marco de este ciclo, ya se había hecho un video sobre Adolfo Alsina. (31-03-26).