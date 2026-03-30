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El Servicio Metereológico elevó a naranja la alerta para el sur de nuestro distrito

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a naranja el alerta por tormentas durante la mañana del martes en buena parte del sudoeste bonaerense.

La advertencia climática abarca los distritos de Bahía Blanca Coronel Rosales, Monte Hermoso, sur de Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Villarino, Patagones, Puan, Saavedra y Tornquist.

“El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundante en cortos períodos”, indicó el SMN.

30-03-26

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