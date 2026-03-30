“Se llevaron más de 3 millones en herramientas”: desvalijaron el taller de un piloto de midget

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó al ambiente del automovilismo bahiense: el piloto de midget Aarón Cortejarena denunció que delincuentes desvalijaron su taller y se llevaron herramientas y elementos de trabajo por un valor superior a los 3 millones de pesos.

El episodio fue descubierto el pasado viernes por la mañana, cuando el corredor se acercó a su taller para retirar elementos necesarios para su actividad laboral. “Fui a la mañana a mi taller a buscar unas herramientas para poder trabajar en mi negocio y me encontré con una ventana abierta, forzada, y con el faltante de un montón de herramientas”, relató.

Según detalló, los ladrones ingresaron tras levantar una persiana y romper una ventana, y actuaron con rapidez. Entre los elementos sustraídos se encuentran una amoladora a batería, una agujereadora, una llave de impacto, juegos de tubos y llaves, un torquímetro, un inflador a batería, un motor 110 y un karting, entre otros.

“Se llevaron bastantes cosas que duelen”, expresó Cortejarena, quien además estimó que el perjuicio económico supera los 3 millones de pesos, una cifra significativa para su actividad.

El piloto señaló que, por la cantidad de elementos sustraídos, presume que actuaron más de dos personas. “Fueron muchas cosas como para que haya sido uno o dos nada más”, indicó.

A pesar del importante robo, los delincuentes dejaron otros elementos preparados, lo que hace suponer que pudieron haberse visto interrumpidos o que no lograron concretar el traslado total de lo que pretendían llevarse.

En cuanto a la investigación, el deportista explicó que en la zona no hay cámaras de seguridad que apunten directamente al lugar, lo que dificulta la identificación de los autores. “La única cámara que hay cerca no da justo a esa parte”, detalló.

Tras el hecho, Cortejarena se contactó con vecinos del sector para intentar recabar información y alertar sobre la situación. Además, anunció que reforzará la seguridad del lugar: “Hoy vamos a colocar una alarma con cámaras para tener un poco más de seguridad”.

El impacto del robo no es solo económico, sino también emocional. “La verdad, da bronca, porque nunca pensás que te puede tocar hasta que te toca”, lamentó el piloto. (Fuente Canal 7 de Bahía Blanca). (30-03-26).