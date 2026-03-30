El Gobierno nacional oficializó el aumento de las tarifas de gas desde abril

El Gobierno nacional oficializó este lunes las nuevas tarifas de gas que comenzarán a regir desde el 1° de abril en todo el país, a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicadas en el Boletín Oficial.

La medida alcanza a todas las distribuidoras y se enmarca en el esquema de segmentación y recorte de subsidios energéticos vigente desde enero.

Cómo se aplicará el aumento y qué cambia en la facturación

La normativa establece que las empresas deberán reflejar en sus facturas el Precio Anual Uniforme (PAU) y, cuando corresponda, las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En ese marco, las bonificaciones “aplicarán exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio que resulta del Plan Gas.Ar”, según lo previsto en el decreto 943/25. Esto significa que los descuentos estarán concentrados en los usuarios que mantengan subsidios, mientras que los restantes verán reflejada la tarifa plena en su factura.

El esquema apunta a racionalizar los subsidios y reducir el gasto estatal, con impacto directo en hogares y empresas de todo el país. (TN). (30-03-26).