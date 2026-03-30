Un repaso random por nuestro archivo / 23 de abril de 2003: Dorrego, a mano con España

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 23 de abril de 2003:

Con una asistencia cercana al centenar de personas, se desarrolló aquí el 82º Congreso de la Federación Regional de las Asociaciones Españolas de la Demarcación Consular de Bahía Blanca.

Participaron del encuentro representantes de esta ciudad, Bahía Blanca, Casbas, Tres Lomas, Trelew, Santa Rosa, Cipolletti, Necochea, Neuquén, Punta Alta, Comodoro Rivadavia, Patagones, Viedma, Pringles, Luis Beltrán, Tornquist, Tres Arroyos y Puan.

El programa elaborado por la entidad anfitriona incluyó distintas actividades, como la realización del espectáculo “Simbiosis de razas”, una gran cena de gala con baile familiar y la gran paella de despedida para los visitantes.

El congreso propiamente tuvo lugar en la sala de sesiones del Concejo, donde se formaron distintas mesas de trabajo que arribaron a una serie de conclusiones y acciones a seguir en el futuro. Las resoluciones más importantes que se tomaron son:

* Se dispuso fundar una mutual destinada a socios y adherentes de las asociaciones españolas federadas, con la intención de que estas puedan incorporar más integrantes a sus mesas societarias.

La iniciativa apunta también a conformar una entidad mutualista independiente, con un consejo directivo formado por integrantes de cada asociación.

Como punto de partida al proyecto se propuso iniciar con un subsidio por fallecimiento y, a medida que aumente el número de socios, se podrán agregar otros beneficios, como nacimientos, casamientos, créditos para viajes, viviendas, entre otros.

* En relación a la solicitud de asistencias graciables, se estipuló, como punto de partida, que cada uno de los pedidos se concreten en el centro colaborador del lugar de residencia del peticionante, por cuanto sólo se tendrán en cuenta las declaraciones que presenten estas instituciones, que conocen la fidelidad de los datos presentados.

* En la mesa de trabajo de los jóvenes, se decidió la formación de subcomisiones de cada una de las actividades que se llevan a cabo en las distintas asociaciones, como también impulsar una comisión de jóvenes específica.

La organización de un salón de arte itinerante con sus modalidades infantil y juvenil, que incluya actividades de pintura, dibujo, fotografía y concurso literario; la realización de un festival para jóvenes de todas las instituciones, la construcción de un campo deportivo y la concreción de certámenes de página web, son otras de las conclusiones del congreso. (30-03-26).