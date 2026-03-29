Ganaron Monte, los dos Independiente, Suteryh y Almaceneros y son punteros

También triunfaron Ferroviario y Porteño.

Festejo del tercer gol de Suteryh en El Perdido. Lo hizo Ciro Folasco. Foto captura Dame Pelota,

Se jugó este domingo la segunda fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

Estos fueron los resultados:

Atlético Monte Hermoso: 5 (M. Martín -2-, B. Fernández -2- y Ortíz)
Pelota 1 (Brandon Vázquez)

Ventana 0
Alumni 0

Progreso 2 (Sanhueza y Albizu)
Suteryh 3 (Miller -2- y C. Folasco)

San Martín 0
Independiente CD 1 (B. Masciale)

Independiente CP 5 (Barrios -2-, Acosta, Moris y Montenegro)
Esperanza 0

Porteño 3 (Capelletti, N. Restivo y Vieyra de Souza)
SUPA 2 (Y. Sabanés -2-)

Ferroviario 5 (G. Crisci -2-, A. Rodríguez, G. Lombardelli Brussa y L. Codagnone)
Divisorio 0

Almaceneros 3 (Urban, Cardozo y Barroso)
Villa Rosa 0

POSICIONES: Independiente CP, Atlético Monte Hermoso, Almaceneros, Suteryh, Independiente CD, 6 puntos; Alumni, 4; Ferroviario, Porteño, Villa Rosa, San Martín, 3; Ventana, 1; Progreso, Divisorio, SUPA, Pelota y Esperanza, 0.

PRÓXIMA FECHA (Tercera): Alumni vs. Almaceneros, Divisorio vs. Ventana, Villa Rosa vs. Independiente CP, Esperanza vs. Atlético Monte Hermoso, Pelota vs. Porteño, SUPA vs. Progreso, Suteryh vs. Independiente CD y San Martín vs. Ferroviario. (29-03-26).

