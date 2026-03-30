A casi un mes de asumir, Traverso impulsa mejoras en Marisol y apuesta al trabajo con vecinos

Silvio Traverso está cerca de cumplir el primer mes al frente de la subdelegación de Marisol. Comenzó su tarea en la función pública el domingo 1 de marzo y, desde entonces, se encargó de ir atendiendo distintos temas, entre los cuales está “mantener contacto con los vecinos”.

En diálogo con La Voz del Pueblo, repasó una serie de acciones que hablan de las novedades que se van generando en el único balneario de nuestro distrito.

Una de las acciones que más resonancia tuvo en las redes sociales fue la recuperación del muelle ubicado en la zona de Elvimar, próxima a la desembocadura del Río Quequén Salado. “Estaba en muy mal estado, ya estaba peligroso. Había mucha madera rota y muchos clavos sueltos”, describió Traverso.

La intervención no fue solo técnica, sino estética y simbólica porque se cambiaron todas las maderas y se le dio una “temática bien argentina” al pintarse sus postes con los colores de la bandera.

Aunque tiene unos 20 metros de largo por 1,20 de ancho, el subdelegado fue sincero sobre su función al sostener que “es más para sacarte una foto que para pescar”.

Remarcó que se trata de un accesorio del río que debe estar en condiciones para que el visitante se lleve un buen recuerdo cuando la marea está llena. También contó que se colocó un cesto en ese mismo sector y que se arreglará el playón dañado por las lluvias.

El clima y los “tucu tucu”

Pero no todo es estética en la gestión de Traverso. Desde que inició con su gestión supo que el clima es un rival duro –y especialmente en este mes de marzo- con registros de hasta 130 milímetros de lluvia en una semana que dejaron las calles “a la miseria”.

“Me he encontrado ahora en 24 días de trabajo con que estoy asombrado con la cantidad de cosas que hay que hacer. No doy abasto”, confesó con una mezcla de cansancio y entusiasmo.

Además de los pozos su gestión enfrenta desafíos curiosos como el del mirador, donde la falta de iluminación nocturna se debe a que los tucu tucu se comen el cableado de la instalación.

Pese a esto, el plan de modernización sigue en marcha, con el objetivo de reemplazar las viejas luminarias de sodio por tecnología LED de 150W de luz blanca en el acceso principal.

Semana Santa local

Con la mirada puesta en el próximo fin de semana largo, la subdelegación organiza una agenda propia para Semana Santa. El anfiteatro será el escenario del Vía Crucis, aprovechando la comodidad del predio.

“Vamos a traer cantantes locales de Oriente, de peñas”, adelantó Traverso quien subrayó su interés por promover la cultura de la zona en el Paseo de los Artesanos.

Incluso, el escenario será “casero”, construido por los trabajadores del corralón municipal, demostrando un espíritu de gestión que se apoya en el esfuerzo propio y la colaboración entre vecinos.

Motor de la gestión.

A pesar de los días de enojo por las tormentas que complican el mantenimiento de las calles, Traverso se mostró satisfecho por el apoyo recibido. “Lo que pedí, los vecinos me respondieron. Estamos trabajando juntos”, afirmó el funcionario. (Fuente y foto La Voz del Pueblo). (30-03-26).