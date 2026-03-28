Acordaron un aumento escalonado para los empleados de comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó un nuevo esquema salarial para los meses de abril, mayo y junio de 2026, luego de una negociación paritaria.

El acuerdo contempla una suba total del 5% más el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores del sector. Según lo comunicado por la organización sindical, el incremento se va a aplicar de forma escalonada: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio.

El nuevo arreglo se suma al ya previsto convenio firmado en diciembre de 2025, en donde se dispuso la incorporación al básico en abril de las sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000 que se venían pagando por separado.

Las entidades que acordaron el aumento son la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA),

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en abril de 2026

Con la incorporación de esas sumas al básico y la aplicación del 2% correspondiente a abril, los valores en bruto para jornada completa quedarían de la siguiente manera.

Maestranza

Categoría A: $1.178.911

Categoría B: $1.182.029

Categoría C: $1.192.951

Administrativos

Categoría A: $1.190.613

Categoría B: $1.195.297

Categoría C: $1.199.977

Categoría D: $1.214.022

Categoría E: $1.225.724

Categoría F: $1.242.889

Cajeros

Categoría A: $1.194.513

Categoría B: $1.199.977

Categoría C: $1.207.000

Auxiliares

Categoría A: $1.194.513

Categoría B: $1.202.315

Categoría C: $1.228.065

Auxiliares especializados

Categoría A: $1.203.879

Categoría B: $1.217.922

Vendedores

Categoría A: $1.194.513

Categoría B: $1.217.925

Categoría C: $1.225.724

Categoría D: $1.242.889

Estos valores corresponden al salario bruto y no incluyen adicionales como presentismo, antigüedad, manejo de caja u horas extras, que pueden elevar el ingreso final. Tampoco incluyen el bono extraordinario de $120.000, que se abonará por separado. (28-03-26).