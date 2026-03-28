Monte Hermoso: el intendente Arranz gestionó un nuevo pedido de restauración del Faro Recalada

El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, mantuvo una reunión con el director del Servicio de Hidrografía Naval, contralmirante Hernán Montero, y el jefe de Balizamiento, capitán de fragata Augusto Amaya, con el objetivo de insistir en la urgencia de avanzar con la restauración del Faro Recalada..

Según expresó el jefe comunal, durante el encuentro se retomaron los distintos pedidos y gestiones realizadas en los últimos años en torno a una problemática que acumula planteos sostenidos de vecinos, instituciones y sectores vinculados al turismo del vecino balneario. En ese sentido, señaló que si bien aún no hay una respuesta concreta, existe predisposición por parte de las autoridades nacionales para avanzar en alguna solución.

El estado del Faro Recalada —desde hace más de un siglo referencia inseparable de la identidad montehermoseña— viene siendo motivo de preocupación desde hace tiempo. El paso de los años, la exposición constante a las condiciones del frente marítimo y la falta de intervenciones profundas han derivado en un deterioro visible.

En distintas oportunidades, desde el municipio se planteó la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento integral, que incluyan tareas de protección estructural y recuperación general. Incluso se había intentado avanzar en acuerdos con organismos nacionales para encarar una obra de mayor envergadura, aunque sin resultados concretos hasta el momento.

La comunidad montehermoseña también ha manifestado su inquietud a través de diversas iniciativas, entre ellas convocatorias simbólicas en defensa del faro, que reflejan el valor que representa para la ciudad. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (28-03-26).