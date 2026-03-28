Estafas virtuales: la Cooperativa Obrera vuelve a advertir sobre falsos mensajes

En las últimas horas, la Cooperativa Obrera manifestó su preocupación ante el incremento de intentos de fraude digital que utilizan su nombre para engañar a la comunidad. Bajo la modalidad de “phishing” y suplantación de identidad, los estafadores circulan mensajes falsos a través de WhatsApp, llamadas telefónicas y publicidades engañosas en plataformas como Facebook e Instagram.

Según detalló la institución, los delincuentes suelen atraer a las víctimas con promesas de premios en efectivo, supuestas nuevas páginas web o descuentos exclusivos para jubilados. El objetivo final es que el usuario ingrese a enlaces sospechosos o brinde información sensible durante una llamada.

“Nunca solicitamos datos personales por ningún medio ni realizamos llamadas telefónicas por WhatsApp”, enfatizaron desde La Coope para desarticular cualquier intento de contacto informal que se haga pasar por oficial.

Pautas de seguridad para los asociados

Para evitar que más personas caigan en estas trampas, la Cooperativa recordó los pilares de su comunicación oficial:

*Premios presenciales: La entrega de cualquier premio se realiza exclusivamente de forma física en sus sucursales.

*Fuentes oficiales: Los ganadores solo se publican en el sitio web www.cooperativaobrera.coop y en redes sociales verificadas (con tilde azul o verde).

*Publicidad falsa: Se recomienda ignorar y no hacer clic en anuncios de redes sociales que prometan beneficios extraordinarios a jubilados fuera de los canales habituales.

¿Cómo denunciar?

En caso de detectar una irregularidad o haber sido víctima de una estafa, se recomienda realizar la denuncia inmediata en la comisaría más cercana o ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) escribiendo a denunciasufeci@mpf.gov.ar. Asimismo, es fundamental notificar a la entidad bancaria y resguardar capturas de pantalla como prueba.

Para consultas legítimas, los canales habilitados son el 0800-333-3443 (lunes a viernes de 8 a 17 hs) y el correo holacooperativa@cooperativaobrera.coop. (28-03-26).