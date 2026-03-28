La ciudad
Con cupo completo, se realizó un taller de compostaje
Se realizó en nuestra ciudad un taller de compostaje organizado por el área de Medio Ambiente municipal, con cupo completo. Debido a la demanda, se prevé una nueva edición para permitir la participación de más vecinos.
La actividad tuvo lugar en el espacio ubicado en Santagada y 9 de Julio. Participaron vecinos y representantes de instituciones locales.
Durante la jornada se brindaron contenidos teóricos y prácticos sobre compostaje. Se trabajaron temas como la separación de residuos orgánicos, el proceso de descomposición y las formas de implementar esta práctica en el ámbito domiciliario e institucional.
Desde el Municipio informaron que se continuará con este tipo de capacitaciones en próximas fechas. (28-03-26).