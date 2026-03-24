Independiente ganó el clásico a domicilio
Con cuatro partidos, se completó hoy martes la primera fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.
Estos fueron los resultados:
Ferroviario 1 (Gianfranco Crisci)
Independiente CD 2 (Leandro Jeva, Diego Banegas, de penal)
San Martín 2 (Julian Troncoso y Nahuel Cornou)
Progreso 0
Pelota 1 (Córdoba)
Independiente CP 7 (Barrios -3, Montenegro, Botini, Romero y Acosta)
Divisorio 0
Alumni 3 (Bertelly, Grondona y Yañez)
Los otros resultados: Suteryh goleó 3-0 Porteño en Saldungaray, Villa Rosa venció 1-0 a Ventana, Almaceneros superó a Esperanza en Monte Hermoso 2-1 y Atlético Monte Hermoso goleó 5-1 a SUPA.
PRÓXIMA FECHA (segunda): Ferroviario – Divisorio, Independiente CD – San Martín, Progreso – Suteryh, Porteño – SUPA, Atlético Monte Hermoso – Pelota, Independiente CP – Esperanza, Almaceneros – Villa Rosa y Ventana – Alumni. (24-03-26).