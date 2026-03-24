Deportes

Independiente ganó el clásico a domicilio

La Dorrego
0 Lectura de 1 minuto
Festejo del segundo gol rojo. Captura de pantalla Dame Pelota.

Con cuatro partidos, se completó hoy martes la primera fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

Estos fueron los resultados:

Ferroviario 1 (Gianfranco Crisci)
Independiente CD 2 (Leandro Jeva, Diego Banegas, de penal)

San Martín 2 (Julian Troncoso y Nahuel Cornou)
Progreso 0

Pelota 1 (Córdoba)
Independiente CP 7 (Barrios -3, Montenegro, Botini, Romero y Acosta)

Divisorio 0
Alumni 3 (Bertelly, Grondona y Yañez)

Los otros resultados: Suteryh goleó 3-0 Porteño en Saldungaray, Villa Rosa venció 1-0 a Ventana, Almaceneros superó a Esperanza en Monte Hermoso 2-1 y Atlético Monte Hermoso goleó 5-1 a SUPA.
PRÓXIMA FECHA (segunda): Ferroviario – Divisorio, Independiente CD – San Martín, Progreso – Suteryh, Porteño – SUPA, Atlético Monte Hermoso – Pelota, Independiente CP – Esperanza, Almaceneros – Villa Rosa y Ventana – Alumni. (24-03-26).

Etiquetas
Mostrar Más

La Dorrego

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior