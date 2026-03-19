Un repaso random por nuestro archivo / 18-08-09: realizaban en la ciudad la marcha Camino a la Vida

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 18 de agosto de 2009:

Con una buena respuesta de la comunidad, se realizó en nuestra ciudad la marcha Camino a la Vida, organizada por los alumnos de la Escuela de Educación Media Nº 2 con la intención de crear conciencia en la población sobre los problemas, preocupaciones e inquietudes de los jóvenes.

La iniciativa estuvo a cargo de los estudiantes tercer año de la modalidad Economía y Gestión de las Organizaciones del establecimiento y uno de los temas que motivó la realización de esta actividad fue la decisión de algunos jóvenes dorreguense de suicidarse o intentar quitarse la vida.

Participaron de la marcha, que se inició en la plaza principal y terminó en el vivero parque municipal, el intendente municipal Fabián Zorzano, concejales de distintos bloques políticos y autoridades, docentes y alumnos de entidades educativas de nivel medio.

La concurrencia –estimada en unas 500 personas– escuchó son suma atención el mensaje de reflexión elaborado por los organizadores de la propuesta, quienes hicieron hincapié en la necesidad de que los jóvenes de Coronel Dorrego puedan recuperar un espacio de diálogo con los adultos.

“Queremos volver a sentir que la sociedad nos escucha, que somos importantes, que se nos valora y respeta a todos por igual, sin ningún tipo de diferencias”, subrayó la estudiante Julieta Conca, vocera de la organización.

También pidió oportunidades para todos los jóvenes y reclamó que, si algún chico de esta comunidad necesita ayuda, “alguien le tienda una mano”.

“Sabemos que son épocas difíciles, que cada uno vive apurado, angustiado y sumergido en sus propios problemas, pero sólo les pedimos un poco de tiempo”, reflexionó.

La parte final del mensaje fue leído por Berenice Amiot, quien mencionó que todo lo que le ocurre a alguien de esta sociedad también le sucede al conjunto de los vecinos.

“No sirve pensar que las cosas siempre le ocurren a otros; cada joven que se pierde, cada vida que se derrumba, nos afecta”, dijo.

“No sabemos cómo empezar a resolver las cosas, pero no creemos en soluciones mágicas ni en los silencios cómplices. Estamos seguros de que algo hay que hacer, y que cada aporte es valioso”, aseveró.

La idea

Los organizadores de la caminada contaron que la idea surgió antes de las vacaciones de invierno, cuando se analizaron distintas alternativas para despertar el interés de la población ante casos de intento de suicidio por parte de adolescentes.

Al volver a clases, la profesora de Lengua Mónica Strasser impulsó a los jóvenes a comprometerse con alguna actividad a través de la cual canalizar sus inquietudes. De allí surgió la idea de la marcha, que de inmediato recibió el apoyo de las autoridades y docentes de la entidad educativa, actualmente a cargo de Juan Antonio Ubería.

“Después de la caminata del sábado, vamos a esperar a ver si surge alguna otra actividad antes de fines de año; de lo contrario, como nosotros egresamos, vamos a hablar con los chicos que actualmente cursan segundo año para ofrecerles la posibilidad de que tomen la posta”, indicó Julieta. (19-03-26).