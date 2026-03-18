Chalde, nuevamente en el podio de imagen positiva según el ranking de una consultora

El intendente dorreguense Juan Carlos Chalde fue posicionado en el tercer lugar del ranking de imagen positiva elaborado por la consultora CB Data Global, que analiza la valoración de los jefes comunales de la Sexta Sección Electoral.

Los tres intendentes de la Sexta mejor ubicados este mes según el diferencial de imagen a nivel seccional son Pablo Gárate (Tres Arroyos), quien encabeza el ranking con un diferencial de +7,9 puntos porcentuales; seguido por Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), con +6,3 puntos; y en tercer lugar aparece Chalde, con un saldo positivo de +5,9 puntos.

En el otro extremo del ranking se ubican los intendentes con peor diferencial de imagen en la sección. En último lugar aparece Ricardo Moccero (Coronel Suárez), con un diferencial de -12,5 puntos porcentuales; seguido por Julio Marini (Benito Juárez), con -11,4 puntos; y Federico Susbielles (Bahía Blanca), con -6,6 puntos.

18-03-26