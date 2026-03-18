Anuncian alerta amarilla para jueves y viernes

El Servicio Metereológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a gran parte del sur de la provincia de Buenos Aires durante el jueves 19 y el viernes 20 de marzo. El aviso, difundido en la tarde del miércoles, advierte sobre fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes.

Para el jueves 19, la inestabilidad se concentrará principalmente durante la tarde y la noche en la denominada zona (Defensa Civil) DC 6 y municipios aledaños. Entre las localidades alcanzadas se encuentran Puan, Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, sur del distrito de Coronel Dorrego, Villarino y Patagones, entre otras.

Según el informe, las tormentas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de valores superiores en forma puntual.

En tanto, el viernes 20 la inestabilidad abarcará a todo el partido dorreguense, los citados lugares y se extenderá a otros sectores del centro y sur bonaerense, abarcando localidades como Guaminí, Coronel Suárez, Laprida, Olavarría, Azul, Tandil, Tres Arroyos y San Cayetano, entre otras. En nuestro distrito

Durante esa jornada, las tormentas mantendrán características similares, aunque se prevé que las ráfagas de viento puedan alcanzar hasta 70 km/h, lo que podría generar complicaciones en zonas urbanas y rurales.

Desde los organismos oficiales se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. (18-03-26).