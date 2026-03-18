Los bancos volverán al horario habitual desde el miércoles 25 de marzo

Los bancos retomarán en los próximos días su horario habitual de atención al público, luego de varios meses en los que funcionaron con el esquema de verano. El cambio ya fue oficializado por el gobierno bonaerense.

Durante el período estival, las entidades financieras locales atendieron de 8 a 13, una modalidad que implicó adelantar la apertura dos horas respecto del cronograma habitual.

La medida fue establecida a través del Decreto N° 2.894/25 y formó parte de una política aplicada en gran parte del territorio bonaerense. En total, el horario de verano se implementó en 108 de los 135 distritos, con el objetivo de evitar que los clientes realizaran trámites en los momentos de mayor temperatura.

El esquema especial se mantendrá hasta el 22 de marzo. Sin embargo, la vuelta al horario habitual no será inmediata, ya que el calendario incluye dos jornadas sin actividad bancaria.

El 23 de marzo fue declarado día no laborable con fines turísticos, mientras que el 24 se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En ambos casos no habrá atención.

De esta manera, recién a partir del martes 25 de marzo los bancos volverán a abrir sus puertas en el horario tradicional de 10 a 15. Ese será nuevamente el esquema vigente durante el resto del año para la atención al público hasta la próxima implementación del horario de verano.

El cambio implica que quienes necesiten realizar trámites presenciales deberán volver a organizarse dentro de esa franja horaria. Mientras tanto, como es habitual en feriados y días no laborables, los canales digitales y cajeros automáticos continuarán funcionando con normalidad.

Durante las jornadas sin atención en sucursales, los usuarios podrán seguir operando a través de los canales digitales que ofrecen las entidades. El home banking y las aplicaciones móviles permitirán realizar transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo y movimientos, así como la gestión de turnos para los días posteriores.

A su vez, los cajeros automáticos y terminales de autoservicio seguirán habilitados para extracciones, depósitos y otras operaciones básicas. También estará disponible el uso de billeteras virtuales y medios de pago electrónicos, una alternativa cada vez más utilizada para resolver operaciones cotidianas sin necesidad de acercarse a una sucursal. (18-03-26).