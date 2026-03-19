Picadas y motos ruidosas: crece el malestar vecinal

El ruido de motos con escapes modificados, aceleradas a alta velocidad y presuntas picadas nocturnas volvió a convertirse en uno de los principales motivos de queja entre vecinos de distintos barrios. El tema se instaló con fuerza en el Facebook de LA DORREGO, donde varios usuarios expresaron su malestar por lo que describen como una situación que se repite cada fin de semana —y muchas veces también durante la semana— sin controles visibles.

El reclamo inicial apuntó directamente a las autoridades municipales y a los organismos encargados de controlar el tránsito. “¿Nadie piensa hacer nada? Intendente, inspectores, policía… las motos con escape ruidoso toda la madrugada, a más de 80 kilómetros por calles céntricas. Corriendo carreras. Un ruido infernal”, escribió un vecino, comentario que rápidamente generó una cadena de respuestas.

Las quejas se repiten desde distintos puntos de la ciudad. Vecinos mencionan situaciones similares en calles céntricas, en el barrio San Martín, barrio Malvinas, Plan Federal, 1º de Mayo, inmediaciones del hospital, la zona del vivero y también en sectores cercanos al club Ferroviario. En muchos casos hablan de motos y autos que aceleran de madrugada, realizan explosiones con los escapes o directamente corren picadas.

“Todas las noches las motos te dejan sordo”, relató un vecino del barrio San Martín. Otros señalaron que durante los fines de semana resulta difícil incluso dejar un vehículo estacionado por temor a que sea chocado por quienes circulan a alta velocidad.

También surgieron testimonios que vinculan el problema con la falta de controles. Algunos vecinos aseguran que los vehículos circulan frente a patrulleros o dependencias policiales sin que haya intervenciones. “Pasan por al lado, los ven y no se bajan a poner ni una multa”, señaló una usuaria.

Más que una molestia

Entre los comentarios apareció además una mirada que amplía el problema más allá de la simple molestia sonora. Una madre recordó el impacto que estos ruidos pueden tener en personas con trastornos del espectro autista.

“Imagínense cómo le afecta a las personas con autismo esos ruidos. En mi caso mi hijo se pone muy mal. Después se habla mucho de inclusión y cero práctica”, expresó.

Otros vecinos advierten que el riesgo principal no es sólo el descanso interrumpido, sino la posibilidad de un accidente grave si continúan las carreras ilegales en zonas urbanas. “¿Habrá que esperar un accidente?”, preguntó otro usuario.

Un malestar que se repite

El debate también dejó al descubierto un sentimiento cada vez más frecuente en las comunidades pequeñas: la sensación de que los problemas cotidianos persisten sin solución. Frente a esto, algunos vecinos plantean la necesidad de reforzar controles de tránsito, aplicar sanciones a los vehículos con escapes antirreglamentarios o instalar sistemas de vigilancia más efectivos en sectores donde se repiten estas situaciones.

Una cuestión de convivencia

Más allá de las diferencias de opiniones y del tono de algunos comentarios en redes, el fondo del reclamo parece claro: el derecho al descanso y a la convivencia urbana.

Las motos con escapes libres, las aceleradas y las picadas no sólo generan contaminación sonora, sino que también aumentan el riesgo vial en calles que no están preparadas para ese tipo de conductas.

En ciudades como la nuestra, donde las distancias son cortas y los barrios conviven muy cerca unos de otros, el respeto por las normas de tránsito y por el descanso de los vecinos no debería ser un detalle menor.

Tal vez el debate que surgió en redes sociales sea una señal de algo más profundo: cuando muchos vecinos de distintos barrios describen el mismo problema, probablemente ya no se trate de hechos aislados, sino de una situación que requiere atención, controles y decisiones concretas antes de que las quejas se transformen en algo peor. (19-03-26).