Del reclamo por incomunicación al traslado a Gonzales Chaves: así evolucionó el caso de la menor

Un vecino de nuestra ciudad volvió a solicitar un espacio en LA DORREGO para actualizar la situación personal y la de su hija menor.

El hombre está detenido desde el 4 de enero y como había expresado en su primera charla con nuestra radio,, no tiene contacto con la niña desde esa fecha. La nena se encontraba bajo una medida de abrigo dispuesta por el Servicio Local de Niñez y Familia. Según explicó ahora, hubo algunos avances, aunque el cuadro general continúa siendo complejo.

De acuerdo a su testimonio, la menor ya no permanece en el Hospital Municipal María Eva Perón de Coronel Dorrego, sino que fue trasladada a una casa de abrigo en Adolfo Gonzales Chaves, en el marco de la misma medida de protección, cuya vigencia es de hasta 180 días. Allí, aseguró, se encuentra en buen estado, contenida y bajo seguimiento profesional.

El padre destacó que actualmente recibe información periódica por parte del Servicio Local, con el que logró restablecer el diálogo. Indicó que mantienen contactos semanales para conocer la evolución de la niña, aunque todavía no ha podido retomar el vínculo directo con ella.

En ese sentido, reconoció una mejora en el accionar institucional, aunque recordó que durante las primeras semanas no se permitió ningún tipo de comunicación, lo que calificó como una situación muy difícil.

Como próximo paso, señaló la realización de una reunión con autoridades judiciales, en la que participarán el procurador recientemente incorporado al caso y el abogado de familia que interviene en representación de ambas partes. El objetivo será evaluar la situación actual y avanzar en definiciones sobre el vínculo y el futuro de la menor.

El hombre también agradeció el acompañamiento de vecinos y conocidos, quienes —según afirmó— se comunicaron para brindar apoyo. Algunas familias incluso manifestaron su disposición a colaborar, aunque aclaró que cualquier decisión depende de la Justicia.

En cuanto al aspecto económico, explicó que se están realizando aportes para el cuidado de la niña a través de ingresos propios, canalizados mediante personas de confianza.

Por otra parte, expresó su preocupación por la situación de la madre de la menor, a quien describió con problemas de salud y adicciones. En ese contexto, solicitó la intervención de las autoridades para abordar el caso de manera integral, tanto en la protección de la niña como en la asistencia a la mujer.

Finalmente, remarcó que su intención es visibilizar la problemática y encontrar soluciones que prioricen el bienestar de su hija, en un proceso que calificó como complejo y atravesado por múltiples factores judiciales y sociales. (19-03-26).