OSECAC advirtió que miles de monotributistas podrían perder la cobertura médica

El secretario general del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, y el titular de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), Carlos Pérez, se reunieron este martes con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para advertirle sobre la situación crítica que atraviesa el sistema de obras sociales debido al desfasaje entre los aportes que realizan los monotributistas y el costo real de las prestaciones médicas.

Según el informe que las autoridades de la obra social presentaron al ministro, el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera actualmente los $100.000 mensuales por adulto, mientras que en el caso de adultos mayores asciende a entre $160.000 y $170.000. Sin embargo, el aporte que realiza un monotributista al sistema de obras sociales es de apenas $22.000 por mes.

De acuerdo con ese relevamiento, ese monto no alcanza siquiera para cubrir una consulta médica. En ese sentido, detallaron que una radiografía puede costar entre $80.000 y $150.000, mientras que análisis clínicos completos oscilan entre $200.000 y $300.000. A eso se suman procedimientos de mayor complejidad, como cirugías, cuyos costos pueden ir de $1 millón a $2,5 millones incluso en los casos más simples, además de tratamientos prolongados para enfermedades como oncología, diabetes u otras patologías crónicas.

El riesgo para los monotributistas

Cavalieri advirtió que el sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente ese desequilibrio entre ingresos y costos. “El sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas”, afirmó.

El dirigente señaló además que, de no resolverse el problema, los trabajadores inscriptos en el régimen simplificado podrían quedar fuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir exclusivamente al sistema público de salud.

Tras el encuentro con el ministro, Cavalieri explicó que durante la reunión se analizaron distintas alternativas para enfrentar la situación. Una de ellas consiste en equiparar el aporte de los monotributistas al que realizan los trabajadores en relación de dependencia. Otra posibilidad sería eliminar directamente el aporte de salud que realizan los monotributistas dentro del régimen.

Por su parte, Carlos Pérez aclaró que desde la obra social no buscan excluir a los monotributistas del sistema. “Desde OSECAC queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales. Por el contrario, creemos en la importancia de garantizar el acceso a la salud para todas las personas”, sostuvo.

Más de 300.000 afiliados en riesgo

Según explicó el titular de OSECAC, más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben actualmente cobertura a través de esa obra social. Sin embargo, advirtió que si el problema estructural de financiamiento no se aborda, esa cobertura podría verse comprometida.

“Si este problema estructural no se discute ni se resuelve, todos ellos podrían quedar progresivamente al margen del sistema de obras sociales”, señaló.

En ese marco, Cavalieri remarcó que el desafío es encontrar un esquema que permita garantizar el acceso a la salud sin desfinanciar el sistema solidario que actualmente sostiene la atención médica de millones de personas en la Argentina. (18-03-26).