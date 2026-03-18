(Con video) Chalde: “La lluvia siempre es una bendición para la tierra”

El intendente Juan Chalde habló en una radio de la zona sobre las lluvias registradas durante el fin de semana, el desarrollo de la Fiesta Provincial del Olivo y el panorama del distrito para este año.

El jefe comunal confirmó que las precipitaciones fueron importantes en la zona. “Hemos tenido un fin de semana lluvioso y, hasta hoy por la mañana (por el lunes), continuaban algunas precipitaciones. Ahora ya se ha despejado”, explicó al programa Cosas que pasan, que se emite por Onda Uno de Tres Arroyos.

En ese sentido, destacó el impacto positivo que tienen las lluvias en la producción local. “La lluvia siempre es una bendición para la tierra, especialmente en un distrito eminentemente agrícola y ganadero como el nuestro”, señaló.

De todos modos, reconoció que las condiciones climáticas complicaron parte de las actividades de la Fiesta Provincial del Olivo. “Nos complicó un poco el fin de semana en cuanto a la realización de la fiesta, pero algunas actividades pudieron trasladarse a espacios cerrados y el cierre se realizó en el polideportivo, con muy buena concurrencia”, indicó.

Chalde también se refirió al panorama económico del municipio para este año y sostuvo que será un período para administrar con cautela. “Desde el punto de vista financiero, va a ser un año para manejar con mucha prudencia, porque se prevén restricciones y menores ingresos por coparticipación”, afirmó.

En relación con la actividad productiva del distrito, el intendente aseguró que el inicio del año fue positivo. “La cosecha fina tuvo muy buenos rindes y la ganadería está muy firme. Eso genera una buena actividad económica en el distrito”, explicó.

Durante la entrevista, también habló sobre la temporada turística en el balneario Marisol. Según indicó, el balance fue positivo en cuanto a la cantidad de visitantes. “Fue una temporada con buena afluencia de turistas y una alta ocupación de alojamientos, aunque el consumo fue moderado”, comentó.

Por último, adelantó que este año se presentará el plan de manejo del balneario Marisol y del río Quequén Salado, elaborado junto con la Universidad Nacional del Sur. “La idea es crecer, pero siempre de manera sostenible y en armonía con el ambiente”, concluyó.

Este es video de la entrevista:

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