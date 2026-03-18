En el marco del Mes de la Mujer, la comunidad dorreguense tendrá la oportunidad de disfrutar de una propuesta cultural que pone en valor el rol fundamental que las mujeres han tenido —y tienen— dentro del universo del tango.

La actividad “Las mujeres y el tango” se realizará este viernes 20 a las 20,30 en el Teatro Español, y es organizada por la Asistencia Municipal de Tango, una de las propuestas de la Dirección de Cultura.

“La iniciativa busca generar un espacio donde la música, la danza y la interpretación permitan recorrer la historia del tango desde la mirada y la sensibilidad femenina, reconociendo a quienes han marcado su identidad a lo largo del tiempo y a las nuevas voces que continúan ese legado, destacó el Ejecutivo.

La velada contará con la participación de artistas invitados y colaboradores que acompañarán esta propuesta cultural: “Las q Cantan”, Flavia Majluf, “Suma y Sigue”, “La Maga Show”, Fer Etzel, Juan Balestra y el grupo “Danzas del Poli”.

La entrada será a través de un bono contribución. (18-03-26).