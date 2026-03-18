Un repaso random por nuestro archivo / 4-05-04: inauguraban una nueva casa bahiense para estudiantes de Dorrego

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 4 de mayo de 2004:

El intendente municipal de Coronel Dorrego, Osvaldo Crego (foto), entregó, en forma simbólica, las llaves de la residencia estudiantil masculina a los padres de los 10 estudiantes dorreguenses que estudian en esta ciudad y que han sido beneficiados con este tipo de becas.

El acto se llevó a cabo en Mitre 63, de Bahía Blanca, en el inmueble que es utilizado actualmente por los jóvenes. Anteriormente ocupaban una vivienda ubicada en Ayacucho al 1.300.

“Este es un importante esfuerzo de la municipalidad, ya que hace 20 años Coronel Dorrego tenía una residencia en La Plata, que después dejó de funcionar; en el caso de Bahía Blanca, donde se concentra el mayor número de estudiantes de nuestra localidad, estamos brindando continuidad a esta iniciativa que pusimos en marcha en enero de 2000”, expresó Crego.

Posteriormente, el jefe comunal enumeró las distintas ventajas de contar con una edificio para albergar a aquellos jóvenes que se encuentren realizando estudios universitarios.

“Esto le ahorra a muchos tener que ir a buscar una casa, abonar los depósitos y una garantía; en definitiva, se trata de una beca mejor a la que reciben otros estudiantes”, indicó el intendente.

“En estos momentos de enfrentamientos, donde hay más opiniones, hay que aprender a vivir más solidariamente, con participación, y convivir en una casa de estudiantes equivale a eso”, reflexionó.

Crego consideró que el aprendizaje y la convivencia son esenciales para alcanzar los ideales del conjunto de los argentinos.

“Mi mayor aspiración sería que todos ustedes pudieran volver a Dorrego, pero hasta que se pueda concretar este anhelo los insto a luchar para que el esfuerzo de sus padres se lo puedan recompensar, ya que son ellos los que han depositado las esperanzas en ustedes”, concluyó.

Además de la casa estudiantil masculina funciona otra con características similares destinada a cinco estudiantes mujeres, la que se encuentra ubicada en Trelew 592. (18-03-26).