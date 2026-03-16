CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA – Ley 15.192 / “ORIENTE FOOT BALL CLUB”

En el marco del expediente de normalización EXP 295336/24, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se convoca a todos los socios de la institución a Asamblea Ordinaria, bajo la siguiente convocatoria:

“Convocase Asamblea General Ordinaria a los señores socios de la asociación civil ORIENTE FOOT BALL CLUB el día 30 de Marzo de 2026 a las 20:30 hs, en primer convocatoria, y a las 21:30 hs en segunda convocatoria, en Avenida San Martin y Rivadavia de la Ciudad de Oriente, Partido de Coronel Dorrego, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración de la aprobación de la condonación de la deuda documental ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas; 3) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del año 2021; 4) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del año 2022; 5) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del año 2023; 6) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del año 2024; 7) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del año 2025; 8) Consideración de la gestión de la comisión normalizadora; 9) Consideración de la elección total de los cargos de comisión directiva y revisora de cuentas conforme lo dispuesto en el estatuto”. (16-03-26).