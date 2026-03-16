“La producción olivícola sigue creciendo en la PBA pese al contexto nacional”

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó este sábado la apertura oficial de la Fiesta Provincial del Olivo en el vivero parque municipal de nuestra ciudad. El evento se desarrolló del 13 al 15 de marzo y tiene como objetivos celebrar la cosecha, promover la producción olivícola y difundir la importancia de este cultivo en el sudoeste bonaerense.

Durante su intervención, Rodríguez destacó la relevancia de impulsar un modelo de crecimiento que contemple las particularidades productivas de cada región. “Cuando hablamos de desarrollo federal en la provincia de Buenos Aires hablamos de algo muy concreto: que el crecimiento llegue a cada uno de los 135 distritos”, señaló. En ese sentido, remarcó que el desarrollo territorial requiere reconocer las identidades productivas locales y potenciar sus fortalezas.

En ese marco, el ministro trazó un balance positivo sobre la situación del sector en la provincia. “El balance que podemos hacer a nivel provincial es muy positivo. Incluso en un contexto donde, si miramos las estadísticas nacionales, el sector está atravesando dificultades, en la provincia de Buenos Aires vemos continuidad en el crecimiento y también nuevas inversiones”, afirmó. Además, señaló que en distintas zonas productivas ya se observan nuevas plantaciones que anticipan una expansión de la actividad en los próximos años: “Uno recorre la región y ve nuevas plantaciones que muestran el potencial que tiene esta actividad y que en pocos años también van a estar produciendo”.

El ministro subrayó que en Dorrego la producción olivícola constituye uno de los principales vectores de crecimiento. “Detrás de cada botella de aceite de oliva están los productores y productoras, los trabajadores y trabajadoras, las familias y toda una cadena productiva que genera empleo y oportunidades”, afirmó.

Javier Rodríguez también remarcó que el objetivo de las políticas públicas es generar oportunidades de trabajo en cada distrito para que las nuevas generaciones puedan elegir permanecer en sus comunidades. “Lo importante es que quedarse también sea una opción posible”, sostuvo.

En ese marco, detalló algunas de las iniciativas impulsadas por la provincia para fortalecer el sector. Entre ellas mencionó los programas de capacitación técnica para productores, las líneas de financiamiento específicas para fruticultura —con créditos a siete años articulados entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Banco Provincia— y el desarrollo de la Ruta del Olivo del sudoeste bonaerense.

Según explicó, esta iniciativa combina producción y turismo, integrando la actividad olivícola con propuestas gastronómicas y servicios turísticos. “Cuando el sector privado y el sector público trabajan juntos, el impacto es mucho mayor”, expresó.

El ministro también destacó el rol de las fiestas productivas para visibilizar las economías regionales. “No alcanza con producir bien; también es importante que el resto de la provincia y del país conozcan que acá se produce aceite de oliva de excelente calidad”, indicó.

La producción olivícola en el sudoeste bonaerense

La región cuenta con 48 explotaciones olivícolas y más de 2.500 hectáreas implantadas —equivalentes a unos 350.000 olivos— con una producción promedio anual superior al millón de litros de aceite de oliva.

En ese contexto, Coronel Dorrego concentra el 46% de las explotaciones olivícolas de la región y el 85,5% de la superficie implantada. Además, en el área funcionan cinco plantas elaboradoras de aceite y once productores elaboran y comercializan su propia marca.

El perfil del sector es marcadamente exportador: alrededor del 80% del aceite producido se destina al mercado externo. A nivel nacional, Argentina cuenta con más de 77.000 hectáreas de olivos. El 68% corresponde a variedades destinadas a la producción de aceite y el 32% a aceitunas de mesa. La provincia de Buenos Aires representa el 2% del total nacional y se ubica como la quinta provincia productora.

Visita a Industrias Grindoil

Previo a participar de la fiesta, Javier Rodríguez recorrió la empresa Grindoil, ubicada en el parque industrial de Coronel Dorrego. Se trata de una empresa familiar creada hace cuatro años que produce aceites y grasas de origen vegetal a partir de semilla de girasol mediante un proceso de prensado en frío, sin químicos ni agregados, lo que permite conservar las propiedades nutricionales del grano.

Entre sus principales productos se encuentran aceite virgen, aceite crudo, expeller y harina proteica. El expeller de girasol, subproducto del proceso, posee un contenido proteico cercano al 29% y se utiliza en la alimentación de rumiantes y en la elaboración de alimentos balanceados.

La firma cuenta con certificaciones ISO 9001:2015 y Adjut Kosher, laboratorio propio para análisis de semillas y una capacidad de almacenamiento de 240 toneladas de semilla de girasol en silos, 150.000 litros de aceite y 500 toneladas de expeller.

Parte de su producción se exporta a Brasil, Chile y Ecuador. En noviembre de 2024 concretó su primera exportación de aceite crudo a Ecuador.

La empresa recibió financiamiento del Fondo Agrario Provincial a través de la línea Emprendedores Agroalimentarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y también fue seleccionada en la convocatoria de Agregado de Valor en el Sudoeste, lo que le permitió acceder a financiamiento adicional. (16-03-26).