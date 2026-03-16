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Desde el 1º de abril el camión recolector de residuos funcionará diariamente

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ALDO MAZZARINI, DIRECTOR DE SERVICIOS

La Dirección de Servicios informó que, durante el feriado largo, los días 23 y 24 no habrá recolección de residuos.

Además, el responsable del área, Aldo Mazzarini, subrayó que durante los días de lluvia el servicio será interrumpido por razones de seguridad para el personal que realiza la tarea.

Por otra parte, el funcionario destacó que a partir del de abril el camión recolector de residuos funcionará diariamente. (16-02-26).

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