Con sorpresas y victorias repartidas: todos los resultados de las internas del PJ

Se realizaron ayer en 16 distritos bonaerenses las elecciones internas del Partido Justicialista. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof ganó más distritos, pero también hubo triunfos de La Cámpora y hasta de dirigentes muy cercanos al Frente Renovador. Intendentes que lograron que la lista apadrinada por ellos ganara los comicios, mientras que uno de ellos mordió el polvo de la derrota. Ganadores y perdedores.

Este es el resumen:

PRIMERA SECCIÓN

MORÓN

Uno de los municipios en los que estaba puesta la lupa, debido a que la contienda de fondo era dos ex socios: el intendente Lucas Ghi y el exalcalde Martín Sabbatella, quienes pusieron personas de su confianza para competir por la presidencia del PJ local. El triunfo quedó en manos de Claudio Román, designado por Ghi para representar al Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Román, que venció Paula Majdanski (La Cámpora), continuará de esta manera al frente del PJ moronense.

Los ganadores se impusieron por 1.446 sufragios contra 672 de la lista perdedora, que de todos modos alcanzó la minoría para integrar el Consejo del PJ local.

TRES DE FEBRERO

En otro de los distritos que concitó atención especial, el triunfo le correspondió al camporista y excandidato a intendente Juan Debandi, quien se impuso al exministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, del Movimiento Derecho al Futuro. la diferencia fue de más de diez puntos porcentuales. Debandi obtuvo el 56,73% (1.896 votos), mientras que Collia alcanzó el 43,27% (1.446 votos).

SAN MIGUEL

Con la particularidad de una elección de tres listas, dos de las cuales respondían al MDF, el triunfo en San Miguel fue con comodidad para Santiago Fidanza (53,7%), apadrinado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

La otra nómina del Movimiento Derecho al Futuro, que llevaba como candidato a Juanjo Castro y era apoyada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quedó segunda, con el 38,1%. En el tercer lugar, con el 7%, se ubicó la nómina cristinista de Héctor “Gallego” Fernández, dirigente de Peronismo Militante. Hubo 1,1% de voto en blanco.

SEGUNDA SECCIÓN

SAN NICOLÁS

Sebastián Vignoles encabezó la lista del Movimiento Derecho al Futuro y se quedó con la victoria con 871 sufragios. La otra boleta era la liderada por la kirchnerista Cecilia Comerio, que finalmente fue derrotada por lo que es un golpe a La Cámpora. Obtuvo 669 adhesiones.

SAN ANTONIO DE ARECO

Martín Lobos (MDF) se quedó con la victoria, un dirigente referenciado con Mariano Pinedo que es funcionario de Javier Rodriguez. Ramiro Ramallo, que fue el primer candidato a concejal en la última elección, es de La Cámpora, y lo acompañó Agustín Lopez que es MDF, actual concejal, fue derrotado.

ZÁRATE

Leandro Matilla se postuló para renovar su mandato al frente del PJ local y logró quedarse con el triunfo para el MDF, por la línea que responde al sindicalista de la UOM, Abel Furlán. Asimismo, Ana María Almirón (también del MDF), que contaba con el regreso a la actividad política local de Eduardo Fox, fue derrotada. Votaron 1.865 afiliados y Matilla se impuso por el 57% de las voluntades contra el 43% que acompañó a Almirón.

TERCERA SECCIÓN

MAGDALENA

En el único distrito de la Tercera sección en el que hubo puja, La Cámpora ganó en Magadalena por 19 votos, 302 a 283, y de este modo Mirna Gurina será la presidenta del PJ local. Venció al representante del Movimiento Derecho al Futuro, Juan Carlos García.

CUARTA SECCIÓN

JUNÍN

Con 658 votos, Fernando «Turi» Burgos ganó en la elección interna del PJ de Junín, en la que participaron aproximadamente 1.600 afiliados. En el segundo lugar se ubicó la lista de Claudio Camilo y el tercer puesto fue para Cristina Tejo. Burgos es cercano a Valeria Arata, senadora bonaerense del Frente Renovador, y contó con apoyo de La Cámpora y algunos dirigentes del MDF, como el espacio La Corriente.

Claudio Camilo, del Sindicato de Trabajadores Municipales alcanzó 518 sufragios con el apoyo de distintas corrientes gremiales. En el tercer lugar, con 423 votos, quedó Cristina Tejo, con el respaldo de agrupaciones vinculadas al MDF.

LINCOLN

El exintendente Jorge Abel Fernández ganó la interna del Partido Justicialista de Lincoln, por una amplia diferencia. La lista 2 de Fernández, quien no se alinea ni con el MDF ni con La Cámpora, obtuvo 518 votos sobre un total de 680 emitidos. En tanto, Nicolás Rosas, de la lista 4 y del Movimiento Derecho al Futuro, tuvo el acompañamiento de 162 afiliados.

QUINTA SECCIÓN

BALCARCE

La interna se produjo entre dos representantes del Movimiento Derecho al Futuro, que no pudo llegar a una síntesis. Finalmente Sergio Fabián Aranaga, se quedó con el PJ balcarceño, tras imponerse en la interna a Eduardo Jorge Guzmán por 331 votos contra 265.

“Tenemos la suerte de que nos acompañan los exintendentes José Luis Pérez, José Enrique Echeverría y el `Vasco` Carlos Erreguerena. Para nosotros eso es muy importante porque significa que algo distinto estamos generando”, había dicho Aranaga hace unos días.

En Balcarce, además, sostienen que el ganador también tiene vínculo con el intendente radical Esteban Reino, a través del secretario privado del alcalde. Aranaga es el delegado del ministerio de Trabajo, es decir que está alineado a Walter Correa.

GENERAL PUEYRREDON

Sin una gran participación de afiliados (votaron alrededor de 5.000 sobre un padrón de 31.000) La Cámpora sigue con el control del PJ marplatense, tras el triunfo de Daniel Esteban Di Bártolo sobre Adriana Francisca Donzelli, de modo que el espacio liderado por la senadora provincial Fernanda Raverta sigue con el liderazgo del partido a nivel local, superando el desafío que le impuso el Movimiento Derecho al Futuro, que además contó con apoyo de sectores ligados al sindicalismo.

LOBERÍA

La nómina liderada por José Orbaiceta, en representación de la agrupación “La 12 de Marzo”, se quedó con el triunfo. El dirigente tiene vinculación con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. En ese marco, derrotó a la otra lista del MDF que llevó a Leticia Toledo, espacio liderado localmente por Julio Sarragoicochea y con acompañamiento del concejal Ariel Giménez. En tanto, papeleta encabezada por Natalia Beraza, con respaldo del presidente del PJ local, Juan Pablo Cappelli, e integrantes de la Agrupación Descamisados, también fue derrotada.

La lista vencedota logró el triunfo con 257 votos, la de Toledo obtuvo 159 y la de Beraza 150.

SEXTA SECCION

CORONEL SUÁREZ

En Coronel Suárez se dio una de las sorpresas de la jornada. Damián Alberto Meier se impuso a la lista apadrinada por el intendente Ricardo Moccero, que llevaba como candidata a María Alesandra Santarossa, en un combinado entre el MDF y La Cámpora. Meir, en tanto, encabezó la boleta que impulsó el sector del dirigente Flavio Diez, y ganó por 182 votos (56,31%) a 142 (43,69%). La participación de los afiliados quizá no fue la esperada, pero el resultado fue un duro golpe para el jefe comunal

TORNQUIST

Alberto José Musso, quien proviene del vecinalismo y está alineado al intendente Sergio Bodoni, del Frente Renovador, se quedó con el PJ local al imponerse en los comicios internos sobre Juan Carlos Gisler, histórico dirigente del PJ.

Musso obtuvo 331 votos (67%), mientras que la lista encabezada por Gisler alcanzó 164 votos (33%), sobre un total de 495 afiliados que participaron de los comicios.

SEPTIMA SECCIÓN

ROQUE PÉREZ

Homero Salas, que lidera la lista impulsada por el exintendente Luis Horna, logró una victoria para el Movimiento Derecho al Futuro. Así, venció a Eliana Gasparini, de La Cámpora, y que tenia la banca del intendente del FR, Maximiliano Sciani.

SALADILLO

Fabián Salguero encabezó la lista del sector referenciado en el Movimiento Derecho al Futuro y logró el triunfo por 21 votos: 323 a 302. De esta manera, derrotó a Diego Yanson, candidato por el sector kirchnerista.

Salguero contó con el apoyo de sectores sindicales y del referente peronista local, Walter Abarca. (La Tecla). (16-03-26).