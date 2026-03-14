Histórico inicio de la Escuela Agraria en Sauce Grande, única en la provincia con especialización en Pesca y Acuicultura

Monte Hermoso incorporó una nueva institución educativa a su sistema de enseñanza media con el inicio del ciclo lectivo de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1, que funciona en Sauce Grande. Se trata de la quinta escuela secundaria del distrito y de la primera en toda la provincia de Buenos Aires con la especialización en pesca y acuicultura.

La puesta en marcha de la institución fue presentada como una jornada significativa para la comunidad educativa y para los vecinos de la localidad, ya que Sauce Grande cuenta por primera vez con una escuela secundaria propia y con una propuesta pedagógica vinculada al entorno marítimo y productivo de la región.

Durante el acto inaugural, la directora de la escuela, Ana Marcela García, agradeció la presencia de autoridades y vecinos y destacó el sentido del proyecto educativo. Señaló que la institución nace con el objetivo de que los jóvenes puedan formarse y profesionalizarse en su propia comunidad, vinculando el conocimiento con los recursos naturales del territorio.

“Hoy le estamos dando vida a una institución que nace para que el conocimiento se radique aquí mismo, permitiendo que nuestros jóvenes puedan estudiar y profesionalizarse en nuestra localidad”, expresó.

Por su parte, el intendente Hernán Arranz manifestó su satisfacción por la concreción del proyecto y destacó el crecimiento de Sauce Grande en los últimos años.

“Estamos emocionados. Esta inauguración es importante para nosotros y no es producto de la casualidad; quiero que disfrutemos del presente de Monte Hermoso y de Sauce Grande, que hoy cuenta con una secundaria nueva, una ruta, un centro turístico, delegación y posta policial”, afirmó.

El jefe comunal también indicó que el municipio continúa trabajando junto a cooperativas en el nuevo tendido eléctrico para la zona y en un proyecto destinado a dotar de agua potable a Sauce Grande.

“Estoy contento de ser parte de esta historia de Monte Hermoso y poder disfrutar del trabajo que realizan, con el apoyo del gobierno provincial que siempre nos acompaña para gestionar día a día para que se den este tipo de cosas”, agregó.

Con la apertura de esta escuela agraria, Monte Hermoso amplía su oferta educativa en el nivel medio, que ya incluye orientaciones en ciencias sociales, arte, ciencias naturales, economía y administración, educación física y turismo, además de tecnicaturas como maestro mayor de obras, energías renovables y programación.

El acto contó también con la presencia del secretario de Gobierno, Ramiro Busca; el jefe regional de Educación, Claudio Martini; el jefe distrital Julio Bello; y los inspectores de Educación Agraria Cristian Nielsen y Juan Pablo Faienza. Durante la jornada se destacó que la creación de la institución es el resultado de un proceso de gestión prolongado y de la articulación entre autoridades educativas y la comunidad. (Fuente Denise Mariani / Noticias Monte Hermoso/ Foto Noticias Monte Hermoso). (14-03-26).