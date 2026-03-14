Benjamín Fernández: “La idea es buscar el tri y tratar de aportar lo mío para que le vaya bien a Monte”

Atlético Monte Hermoso sumó un refuerzo de jerarquía de cara a la nueva temporada de la Liga de Coronel Dorrego. Se trata del delantero Benjamín Fernández, proveniente de Ferroviario, quien llega con el objetivo de aportar sus goles en un plantel que viene de conseguir dos títulos consecutivos.

El propio Benja contó en las redes sociales de su nuevo club que su llegada a Monte no fue algo improvisado, sino que se venía gestando desde hace tiempo. “La verdad que ya venía de años anteriores que el club me había buscado y demás, y este año tenía las ganas de poder venir”, explicó.

Finalmente, las condiciones se dieron para concretar el pase y Fernández no ocultó su satisfacción por comenzar esta nueva etapa. “Obviamente después el club tenía que hacer su parte, y feliz también porque se pudo concretar”, señaló.

“El grupo viene ya de dos años campeón y obviamente que la idea es buscar el tri”, remarcó.

Luego, aseguró que su principal intención será aportar desde su lugar dentro del equipo: “Las expectativas son tratar de aportar lo mío ahí arriba”.

“Espero que puedan encontrarse con un jugador que va a dejar todo dentro de la cancha y que va a tratar de hacer todo para que le vaya bien a Monte”, completó. (14-03-26).