Estas son las propuestas del sábado en la Fiesta del Olivo

La Fiesta Provincial del Olivo llega hoy sábado a su segundo día con una programación que combina gastronomía, artesanías, emprendimientos locales y una noche de shows en vivo con entrada libre y gratuita.

Durante la tarde, el chef Pablo Martín protagonizará una clase magistral de cocina en vivo.

El vivero parque también alberga el patio gastronómico, con propuestas para comer y disfrutar en el lugar, junto al paseo de artesanos y el espacio de emprendedores locales.

Los espectáculos musicales se iniciarán a las 20 con una grilla que recorre géneros para todos los gustos: música infantil, folklore, cumbia y DJ. Se presentan Rila y Tin, Arrullo, Cool Dumond, La Vuelta Cumbia y DJ Mazzarello, (14-03-26).