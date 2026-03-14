Fiesta del Olivo: el ministro Javier Rodríguez participó del acto inaugural

Este sábado al mediodía se llevó a cabo el acto inaugural de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Olivo, con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez.

Debido a las condiciones climáticas adversas, la ceremonia debió trasladarse al Centro Cultural Municipal.

El ministro Rodríguez arribó a la ciudad durante la mañana y, previo al acto, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente Juan Carlos Chalde. Del encuentro también participaron el director de Producción y Turismo, Juan Ignacio Colantonio; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Leandro Uger, y otros integrantes del gabinete. También estuvieron la diputada provincial Priscila Minnaard, el presidente del Concejo Deliberante, Tomás Del Valle, y concejales de Fuerza Patria.

Durante su intervención, Rodríguez destacó la importancia que ha alcanzado la producción olivícola de Coronel Dorrego, resaltando la calidad de sus productos y su presencia en mercados internacionales. En ese sentido, afirmó que desde la Provincia se continúa trabajando para fortalecer la producción y acompañar a los sectores que generan empleo y desarrollo en el interior bonaerense.

Por su parte, el intendente Chalde valoró el crecimiento de la fiesta, que con el paso de los años se ha consolidado como una de las celebraciones más importantes de la región. También destacó el espíritu emprendedor y el profesionalismo de los productores locales, quienes trabajan para posicionar a los olivares de la zona como referentes dentro de la olivicultura.

Finalmente, subrayó que el desarrollo del sector olivícola le otorga a Coronel Dorrego una identidad productiva particular y abre nuevas perspectivas de crecimiento para la región. (14-05-26).