El intendente de Pringles presentó un proyecto para que conductores infractores paguen los costos de salud por siniestros viales

El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, presentó un proyecto que propone que el municipio recupere los costos sanitarios generados por siniestros de tránsito provocados por conductores que cometan infracciones graves.

La propuesta establece que el Estado municipal podrá reclamar el reintegro total de los gastos médicos cuando los siniestros viales hayan sido ocasionados por personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol o drogas, carezcan de licencia de conducir o documentación del vehículo, o realicen maniobras peligrosas o conducción temeraria.

Según se explicó durante la presentación, la medida apunta a que los costos derivados de estas conductas no recaigan sobre el sistema público de salud ni sobre la comunidad.

“El costo de estas conductas no debe recaer sobre la comunidad, sino sobre quienes generan el daño”, señalan los fundamentos del proyecto.

De aprobarse la iniciativa, el Hospital Municipal de Coronel Pringles quedará habilitado para liquidar los gastos derivados de la atención médica —incluyendo internaciones, cirugías y medicación— y gestionar su cobro directamente a los responsables del hecho o a las compañías de seguros correspondientes.

Los gastos serán facturados a las obras sociales y, en caso de no poseer, deberán ser abonados de manera particular por el vecino que provocó el incidente vial. (11-03-26).

