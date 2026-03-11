Dorrego suma una diplomatura universitaria vinculada al sector productivo

El municipio de Coronel Dorrego firmó un convenio con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para dictar en el distrito la Diplomatura en Gestión Integral de la Producción y Tecnología Aplicada al Manejo de Plantaciones Frutales.

El acuerdo fue suscripto por el intendente Juan Carlos Chalde y autoridades de la casa de estudios. La propuesta académica está orientada a la formación en un área vinculada con la actividad productiva del distrito.

Durante el encuentro, el jefe comunal señaló que la incorporación de nuevas ofertas educativas de nivel superior permite ampliar las posibilidades de formación en la localidad.

Por su parte, la secretaria de Gobierno y Hacienda, María Laura Dumrauf, explicó que la iniciativa se desarrolla en el marco del Programa Puentes, una política de la Provincia de Buenos Aires destinada a ampliar el acceso a estudios universitarios en el interior bonaerense. La funcionaria recordó además que a través de ese programa se financia la construcción del futuro Centro Universitario Municipal, actualmente en obra.

Desde el área de Juventud, su titular Mariano Gutiérrez informó que hasta el momento se registran 61 inscriptos y que la convocatoria continúa abierta mediante un formulario digital. La inscripción se completa con la presentación de la documentación correspondiente en esa dependencia.

La diplomatura prevé ocho encuentros presenciales, que se realizarán cada tres semanas. El inicio de la cursada está previsto para mediados de abril. (11-03-26).