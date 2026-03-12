Un repaso random por nuestro archivo / 17-07-04: tras una polémica, la calle El Indio mantenía la identidad en nuestra ciudad

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 17 de julio de 2004:

El bloque de concejales de la Alianza por Dorrego (ApD) cambió de parecer y finalmente no modificará el nombre de la actual calle El Indio por la de Ricardo Balbín, según adelantó ayer el titular de esta bancada, contador Juan Carlos Chalde.

De todos modos, el ex dirigente del centenario partido igualmente tendrá su reconocimiento con la imposición de su nombre a algún espacio público de la ciudad que, todavía, no fue confirmado.

Vale recordar que el proyecto de ordenanza de los ediles oficialistas, que pasó a comisión en la última sesión del cuerpo, generó, por distintas razones, un rechazo casi unánime de parte de los vecinos, de algunas entidades tradicionalistas y del bloque del PJ.

La intención de reconocer la trayectoria de Balbín nació de parte del comité nacional de la UCR y fue avalada por las autoridades partidarias locales, debido a que el próximo jueves 29 se cumplirá el 100º aniversario de su nacimiento.

“Hemos desistido de que sea la calle El Indio la elegida para ponerle el nombre de Ricardo Balbín, pero todavía no está confirmado cuál será el lugar público que lo tendrá, porque pretendemos tener el consenso del resto de los concejales”, confirmó Chalde.

“De todos modos –aclaró–, también podemos adelantar que no se tratará de una calle, sino de un espacio público”.

Algunos vecinos consideraron que retirar el nombre de El Indio era “someter nuevamente al olvido a los primeros habitantes de estas tierras”.

Otros opinaron que hay muchos dorreguenses que aportaron política y comunitariamente con este distrito y, aún, no fueron distinguidos con el nombre de una calle o espacio público.

Pero también hay quienes esgrimieron cuestiones económicas, ya que cuando se modifica el nombre de una calle se debe realizar el trámite de cambio de domicilio, que tiene un costo de 8 pesos por persona.

Es decir, si el proyecto aliancista hubiera prosperado, el jefe de una familia de cinco personas habría tenido que desembolsar 40 pesos para actualizar los datos.

La polémica, en frases

* “Nuestro proyecto pretendía homenajear al doctor Ricardo Balbín, pero de ninguna manera implicaba atacar a la figura del indio ni a todo lo que éste representa para nuestra historia”.

“Elegimos esa calle porque era representativa, ya que si bien está algo retirada del radio céntrico, en su trayecto se encuentra, por ejemplo, el hospital municipal” (Juan Carlos Chalde, presidente del bloque de la Alianza).

* “La propuesta no fue acertada, pero conociendo a los concejales que firmaron el proyecto de ordenanza (Chalde, Alicia Arriaga y Alejandra Bonora) no creo que hayan tenido la intención de denostar la figura del indio”.De todos modos, este tipo de cosas pasan por algo que constantemente hemos cuestionado, como es la obediencia debida del bloque de la Alianza” (Alejandra Aristegui, titular de la bancada justicialista).

* “No podíamos quedarnos quietos ni en silencio ante la iniciativa de borrar El Indio a una calle, ya que en 1973 fue la propia institución la que había sugerido ese nombre. No tenemos nada en contra de que se le ponga el nombre de Balbín o cualquier otro político a los lugares públicos, pero hay muchas calles que actualmente no tienen nombre que podrían ser una alternativa válida. Me parece de mal gusto sacar El Indio; además, no podemos olvidarnos de que el logo de una de las celebraciones más importantes que tiene Dorrego, como la Fiesta Provincial de las Llanuras, tiene la cara de un indio y de un gaucho”. (Amílcar González, presidente de la Peña Nativista dorreguense). (12-03-26).