De Leo pidió eliminar la VTV y cuestionó la reforma del Gobierno nacional

El titular del bloque de diputados bonaerenses de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, cuestionó la decisión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de reformar el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) mediante decretos en lugar de eliminarlo definitivamente.

El planteo del legislador se produjo luego de que el funcionario nacional celebrara la publicación del decreto 139/2026, con el cual el Gobierno de Javier Milei completó los pasos administrativos para dejar firme el decreto 196/2025, un paquete de medidas desreguladoras sobre la VTV publicado en marzo del año pasado y que había sido frenado por la Justicia.

“Señor ministro, para que haya menos VTV lo que corresponde hacer es lisa y llanamente eliminarla. Argentina y la provincia de Buenos Aires necesitan discutir políticas viales serias para reducir accidentes, no la caja. Fundamentalmente hay que invertir en rutas nacionales y provinciales que están destruidas”, sostuvo De Leo.

El legislador señaló además que su postura sobre la eliminación del sistema no es reciente. Según indicó, fue uno de los primeros dirigentes en proponer la supresión de la VTV, incluso antes de la llegada de Milei a la Presidencia.

“Su propuesta cambia quién recauda, pero no mejora la vida de los argentinos ni de los bonaerenses”, agregó.

El decreto publicado este lunes dejó sin efecto el reclamo presentado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (Catrai), que buscaba frenar los cambios en el sistema. A raíz de una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.º 3, el paquete desregulador había quedado en suspenso, pero ahora volvió a entrar en vigencia.

Al anunciar la medida, Sturzenegger explicó que la reforma permitirá ampliar los lugares donde realizar la verificación técnica.

“Queda así allanada la reforma que va a poner racionalidad y va a permitir que las VTV se hagan en concesionarias, en cualquier taller habilitado o en los talleres de RTO que hoy realizan revisiones solo para vehículos de carga. En definitiva, con más oferta, como ocurre en cualquier país serio del mundo”, expresó el ministro.

Entre los principales cambios, la desregulación propone extender los plazos para realizar la verificación a cada dos años hasta que el vehículo cumpla diez años de antigüedad, eliminar la obligación de realizarla durante los primeros cinco años de los autos 0 km y permitir que cualquier taller con el equipamiento correspondiente pueda llevarla a cabo. Además, se elimina el Informe de Configuración de Modelo (ICM), un trámite que los usuarios debían pagar para certificar modificaciones realizadas en los vehículos.

Sin embargo, la aplicación del nuevo régimen presenta diferencias según la jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof no adhirió a la normativa nacional.

Ante esta situación, distintos referentes de la oposición presentaron proyectos en la Legislatura bonaerense para modificar el sistema de VTV vigente en el distrito.

El proyecto para eliminar la VTV en la provincia

A comienzos de febrero, De Leo, junto a los diputados Luciano Bugallo y Romina Bragada, presentó un proyecto de ley que propone eliminar la VTV en la provincia de Buenos Aires.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores recordaron que la verificación técnica fue instaurada en 1996 con el objetivo de reducir los siniestros viales, las muertes y las lesiones derivadas de accidentes de tránsito. Según señalaron, en aquel momento la medida respondía a la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad del parque automotor que circulaba por las rutas.

No obstante, sostienen que el sistema no logró cumplir con ese objetivo. De acuerdo con los informes citados en el proyecto, el 90% de los accidentes viales se debe a fallas humanas, un 9% a problemas de infraestructura y solo un 1% a desperfectos mecánicos.

En ese sentido, los legisladores plantean que la política vial debería enfocarse en mejorar el estado de las rutas y reforzar la señalización antes que en mantener el sistema de verificación obligatoria. (12-03-26).