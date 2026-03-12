(Entrevista en LA DORREGO) “Buscamos generar un nuevo paradigma en la asistencia social”

El director municipal de Desarrollo Humano, Luciano Ripoll, realizó por LA DORREGO un balance de su gestión al frente de una de las áreas más sensibles del municipio. El funcionario destacó que asumió el desafío con convicción cuando el intendente Juan Carlos Chalde lo convocó para integrar el Ejecutivo, tras su paso de seis años por el Concejo Deliberante.

“Es un área con una transversalidad muy amplia, donde uno tiene que resolver muchas cuestiones de la vida cotidiana de nuestros vecinos, con todas sus problemáticas sociales”, señaló Ripoll. En ese sentido, explicó que el trabajo en el Ejecutivo implica una dinámica distinta a la del ámbito legislativo, con mayor capacidad de gestión directa sobre las políticas públicas.

Según indicó, desde el inicio de la gestión se planteó transformar el enfoque de la asistencia social. “Cada uno de los pilares que dijimos con el intendente que íbamos a tratar de transformar dentro de la dirección lo estamos llevando a cabo”, afirmó.

Entre los cambios implementados mencionó el programa Sentir y el sistema de contribuciones comunitarias, mediante el cual los beneficiarios de asistencia realizan tareas voluntarias en instituciones locales. “Lo que buscamos es que el vecino pueda devolverle algo a la comunidad de lo que la comunidad también le brinda”, explicó.

“Hasta ahora la recepción es buena; ya son más de 150 personas que han realizado tareas comunitarias en Coronel Dorrego, El Perdido y Oriente”, detalló. Además, destacó que algunos participantes lograron desarrollar emprendimientos o actividades laborales propias a partir de esa experiencia.

“La bolsa de alimentos es un sistema obsoleto”

Uno de los cambios más significativos impulsados por el área es el nuevo Sistema Municipal de Asistencia Alimentaria (CIMA), que reemplazará gradualmente la tradicional entrega de bolsones de alimentos por una asistencia económica destinada exclusivamente a la compra de comida.

Ripoll explicó que la decisión responde a la necesidad de modernizar el sistema y mejorar su eficacia. “Entendemos que la bolsa de alimentos ya es un sistema obsoleto que hay que cambiar”, afirmó.

El nuevo esquema prevé acreditar un monto de dinero en la cuenta bancaria de cada beneficiario, que sólo podrá utilizarse para compras en comercios a través de Cuenta DNI. “Lo que buscamos es que el vecino tenga autonomía alimentaria, que pueda decidir qué alimento comprar”, indicó.

También señaló que el sistema permitirá atender mejor las necesidades particulares de cada familia. “Muchas veces la bolsa no respondía a dietas específicas, como en el caso de personas diabéticas o con determinadas patologías”, explicó.

Actualmente, el programa se encuentra en una etapa piloto en la ciudad cabecera, mientras continúan los relevamientos sociales en los hogares beneficiarios. Luego, la iniciativa se extenderá a otras localidades del distrito.

“Hoy estamos asistiendo cerca de mil familias”

En cuanto al alcance del área, Ripoll indicó que el municipio brinda distintos tipos de asistencia a alrededor de mil familias del distrito. Si bien el número es similar al registrado al inicio de la gestión, se detectaron cambios en los perfiles de quienes solicitan ayuda.

“Estamos percibiendo un aumento en poblaciones específicas como adultos mayores y personas con discapacidad”, señaló. Además, explicó que en los últimos meses comenzaron a acercarse familias que antes no recurrían al área social.

“Estamos viendo familias con una economía más estructurada que, por cuestiones de salud o enfermedades oncológicas, se desestabilizan económicamente y deben recurrir al municipio”, expresó.

Ante este escenario, el funcionario subrayó la responsabilidad que implica administrar los recursos públicos. “Detrás de cada ayuda está el dinero del contribuyente, y nuestra función es administrarlo con responsabilidad para que llegue a quien realmente lo necesita”, concluyó.

