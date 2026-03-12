La ciudad

“Oliva y Salud”: se realizó una interesante charla en la Fiesta Provincial del Olivo

El Departamento Ejecutivo destacó que “con muy buen suceso se presentó, en la tarde de este miércoles, la primera de las charlas previstas en el marco de la Fiesta Provincial del Olivo”.

Fue en el Centro Cultural Municipal, donde el público asistente participó de una muy instructiva y amena charla titulada “Oliva y Salud”, relacionada con las bondades del aceite de oliva extra virgen.

En primer término, la nutricionista María Belén Pérez Aagaard habló sobre “Nutrición antiinflamatoria”. Luego, la cardióloga Daniela Lissarrague Polinesi se refirió a los beneficios del aceite de oliva virgen extra para el sistema cardiovascular. Por último, la licenciada María del Carmen Codagnone disertó acerca de “El aceite de oliva: un aliado del cerebro”.

“La exposición de las tres profesionales dorreguenses fue seguida con suma atención por el público y culminó con un aplauso agradecido, en reconocimiento a la muy interesante y prolija presentación realizada”, completó el DE. (12-03-26).

