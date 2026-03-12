Policiales

En agosto se realizará el juicio al dueño de perros que atacaron y mataron al peón de un campo

La Dorrego Send an email
Durante los días 12, 13 y 14 de agosto, en dependencias del Juzgado Correccional N.º 1, se realizará el juicio oral y público para analizar la conducta de Juan Pedro Ascagorta, quien se desempeñaba como capataz de un campo de Saavedra y era propietario de varios perros que atacaron y mataron a un joven que trabajaba en el lugar.

Según la causa, investigada por la UFIJ N.º 1 a cargo del fiscal Cristian Aguilar, el hecho se produjo el 13 de mayo de 2024 en el establecimiento rural “Los Cerritos” ubicado en la zona rural del Club de Pesca de esa localidad, cuando Ascagorta violó los deberes de cuidado tendientes a evitar daño en la vida o la salud a terceros al alojar en ese lugar 6 perros raza Dogo y cruza con Dogo; y dejarlos sin supervisión, correa, bozal o adoptando alguna medida de seguridad tendiente a evitar que ataque a alguna persona.

En ese contexto los perros atacaron a Brian Alexis Cerón, quien se desempeñaba como peón del campo, ocasionándole heridas de tal gravedad que motivaron su derivación al Hospital Italiano de La Plata donde falleció el día 30 de mayo de 2024.

Ascagorta llega a juicio acusado del delito de homicidio culposo. (12-03-26).

