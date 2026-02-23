Música en vivo y grandes promociones con el objetivo de revitalizar el centro de la ciudad

El próximo viernes 27 de febrero el centro comercial de Coronel Dorrego será escenario de una propuesta que combinará música en vivo, promociones y actividades pensadas para fortalecer el movimiento comercial y generar un nuevo espacio de encuentro para la comunidad.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre comerciantes y el Municipio, con el objetivo de darle mayor impulso al centro de la ciudad y acompañar al sector comercial a través de una jornada diferente.

Desde los comercios se ofrecerán promociones especiales y se realizarán sorteos, mientras que el Municipio organizará un espectáculo musical al aire libre para que vecinos y vecinas puedan disfrutar de una tarde-noche distinta.

El escenario estará ubicado en la esquina de Yrigoyen y San Martín y la actividad comenzará a las 19. Los shows musicales estarán a cargo de los artistas locales Leandro Abdala y Camilo.

Se invita a las familias a acercarse y, quienes lo deseen, pueden llevar reposeras para disfrutar con mayor comodidad de los espectáculos. (23-02-26).