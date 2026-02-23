(Entrevista en LA DORREGO) Monte Hermoso: fuerte afluencia, consumo dispar y nuevos hábitos

El presidente de la Cámara de Comercio de Monte Hermoso, Claudio Biragnet, trazó un balance positivo del fin de semana largo de Carnaval.

Según explicó, las expectativas para la temporada eran similares a las del año pasado: un buen inicio entre fines de diciembre y la primera quincena de enero, estabilidad posterior y una baja marcada en febrero. Sin embargo, el Carnaval —que este año cayó temprano— cambió el panorama. “Monte Hermoso se desbordó, literalmente no cabía una persona más”, afirmó. El buen clima y la grilla de espectáculos gratuitos potenciaron la llegada de turistas, incluso de visitantes que viajan en el día cuando el tiempo acompaña.

En términos comerciales, la masividad se sintió, aunque no de manera uniforme. Biragnet remarcó que la gran afluencia no siempre se traduce proporcionalmente en consumo. Los rubros vinculados a la primera necesidad —autoservicios, supermercados, restaurantes, bares y paradores— trabajaron al máximo y se vieron desbordados. En cambio, indumentaria, tecnología y otros bienes no esenciales continúan afectados por la caída del poder adquisitivo.

El dirigente destacó que Monte Hermoso mantiene cierta ventaja respecto de otros distritos turísticos, con recuperación de visitantes de provincias más lejanas como Mendoza, San Juan, Neuquén, Ushuaia y Jujuy. No obstante, advirtió que el comercio atraviesa un cambio de paradigma. Las plataformas de venta online modificaron la lógica de compra: hoy el cliente compara precios desde el celular antes de pisar un local, y muchas veces concreta la operación por internet con envío a domicilio. “Lo híbrido es el camino: local a la calle y presencia online”, sostuvo.

También señaló transformaciones en los hábitos gastronómicos: más platos abundantes y tendencia a compartir entradas y postres, una práctica que responde tanto a costumbres como a la necesidad de optimizar gastos.

Respecto de cierres y despidos, indicó que en localidades turísticas la reducción de personal tras la temporada es habitual, especialmente en comercios que abren sólo en verano. No obstante, reconoció que el contexto nacional de recesión y menor consumo golpea a las pymes, agravado por la competencia de productos importados a precios difíciles de igualar para la industria local.

Finalmente, subrayó otra dificultad estructural: la mayoría de los comerciantes alquila sus locales en una plaza con alta demanda y escasa oferta, lo que encarece costos y complejiza la rentabilidad.

