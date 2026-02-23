Cristian Vivas, DT de Almaceneros: “No creo que sea la solución afiliarse (a la Liga de Dorrego)”

En los últimos días se supo que la Liga de Dorrego acepta a los clubes de Pringles sólo si se afilian a dicha entidad, y no como invitados, permiso que había otorgado el Consejo Federal y al que la entidad liguista de la vecina ciudad había accedido en primera instancia.

Ante este pedido, los dirigentes pringlenses evalúan la propuesta que será contestada el próximo martes.

En el caso de Almaceneros, el director técnico Cristian Vivas, expresó su deseo de jugar en la Liga de Dorrego, aunque buscando otra forma de llegar a acuerdos.

“Anoche hablé con Chequelo (Ezequiel Franco, presidente de Almaceneros) para ver cómo venía la mano y ahora hay que esperar a ver qué dice el Consejo Federal. Igualmente tenemos que prepararnos como si jugáramos el torneo igual. Y estamos cerca de la fecha de comienzo, teniendo en cuenta el pedido que hace la gente de Dorrego”, dijo el entrenador.

Cristian dijo a La Voz del Orden que leyó la nota de Progreso de El Perdido (club que integra la Liga dorreguense) en la que solicitan que los clubes de Pringles se afilien a la Liga de Dorrego y pone un por qué: “El motivo es que la semana pasada en las redes sociales salió la nota del presidente de la Liga Regional de Suárez que el año que viene los equipos de Pringles se van a ir todos para Suárez”.

“Entiendo a la gente de Dorrego por ese lado para asegurarse la competencia por un par de años más. Pero yo, particularmente, no creo que sea la solución afiliarse, sino buscar un acuerdo firmado por presidentes, de por ejemplo tres años consecutivos de competencia y luego poder afiliarse”, subrayó.

“Es una decisión complicada, pero el presidente sabe que queremos jugar en Dorrego”, añadió.

“Los chicos de Almaceneros hoy quieren jugar a nivel regional, no les interesa jugar a nivel local. Los últimos años no había competencia, no había partido difícil, te preparabas en menores y mayores para jugar seriamente con uno o dos rivales. Sea la liga que sea, ya saber que vas a participar afuera es un incentivo para los chicos”, explicó.

“Y en mayores quieren más exigencia, sabiendo que enfrente va a haber equipos que van a exigir más en lo deportivo, en la calidad de jugadores y de competencia”, dijo.

Luego, sostuvo que los jugadores y cuerpo técnico quieren esa competencia, aunque sabe que la decisión la tomarán los dirigentes, y que no es sencillo.

“En Almaceneros se pedía jugar en otra liga, con otra exigencia. Y yo quiero jugar en la Liga de Dorrego porque sé que podemos estar peleando en esa Liga. Nuestro presidente sabe la postura de los jugadores, es una decisión complicada porque tiene que poner el gancho, pero sabe que nosotros queremos jugar en Dorrego, aunque hay que entender que tiene que tomar una decisión grande”.

Por último, se refirió a lo económico: “El día que arrancamos la pretemporada nos dijeron que estamos en condiciones de afrontar el torneo regional durante todo el año”. (Fuente y foto El Orden). (23-02-26).