Monte Hermoso: tras una pelea, un hombre terminó aprehendido por tener cocaína para la venta
Pablo José Orioli fue aprehendido por personal de la Comisaría de Monte Hermoso, cuando inició una confrontación con otra persona -lo que motivó la presencia policial- y éste refirió que había ido a comprarle cocaína a Orioli.
Al ser registrado, Orioli tenía un envoltorio de nylon con 2,5 gramos de cocaína y en su auto se encontró una balanza de precisión, por lo que se dispuso su aprehensión.
Orioli registra una condena previa, dictada por el Tribunal Oral Criminal Nº 3, a 5 años de prisión -por comercialización de estupefacientes- pero se encontraba en libertad por resolución del Juzgado de Ejecución N.º 2, medida que fue revocada por la Cámara de Apelaciones -en virtud del recurso presentado por el Fiscal Del Cero- y se encuentra pendiente de resolución ante el Tribunal de Casación.
El acusado fue indagado por el hecho ocurrido en la localidad de Monte Hermoso y decidió no prestar declaración. (Fuente Agencia de Noticias Judiciales de Bahía Blanca). (20-02-26).