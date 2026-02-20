Policiales

Secuestran un auto con documentación apócrifa en un camino rural

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Personal del Comando de Prevención Rural Coronel Dorrego cumplimentó dispositivos de seguridad implementados en caminos rurales, en los cuales se procedió a la identificación y control de personas, vehículos particulares y vehículos de transporte en general que circulaban por el partido.

El operativo dio como resultado la interceptación de un vehículo Volkswagen Bora.

Al solicitar la documentación correspondiente, el personal policial constató que la cédula de identificación del rodado era apócrifa. Ante esta situación, se procedió a demorar al conductor a fin de regularizar la situación por el delito de Falsificación o adulteración material de documentos, previsto en el artículo 292 del Código Penal, quedando a disposición de la Ayudantía Fiscal local. (20-02-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Monte Hermoso: tras una pelea, un hombre terminó aprehendido por tener cocaína para la venta

Balearon la casa de los acusados de un crimen en Monte Hermoso: dos detenidos

Una mujer murió luego de un vuelco en la Ruta 51: hay dos heridos

Monte Hermoso: dos hombres aprehendidos por daños y robo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior