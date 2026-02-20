Secuestran un auto con documentación apócrifa en un camino rural

Personal del Comando de Prevención Rural Coronel Dorrego cumplimentó dispositivos de seguridad implementados en caminos rurales, en los cuales se procedió a la identificación y control de personas, vehículos particulares y vehículos de transporte en general que circulaban por el partido.

El operativo dio como resultado la interceptación de un vehículo Volkswagen Bora.

Al solicitar la documentación correspondiente, el personal policial constató que la cédula de identificación del rodado era apócrifa. Ante esta situación, se procedió a demorar al conductor a fin de regularizar la situación por el delito de Falsificación o adulteración material de documentos, previsto en el artículo 292 del Código Penal, quedando a disposición de la Ayudantía Fiscal local. (20-02-26).