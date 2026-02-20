Balearon la casa de los acusados de un crimen en Monte Hermoso: dos detenidos

Dos personas quedaron detenidas la noche de ese jueves acusados de estar involucrados en un ataque con arma de fuego contra una vivienda en Monte Hermoso, en un hecho que se relaciona con un crimen ocurrido en esa localidad a principios de año.

Según informó La Brújula 24, los apresados fueron identificados como Nicolás Regueira (33) y Nazareno Gamarra (35), quienes habrían disparado ayer contra la casa de Heber Moreira (42) y Fernando Ezequiel Quezada Resch (29), quienes están siendo investigados por la muerte de Jesús Rubén Villareal en una pelea callejera el pasado 5 de enero.

La detención se produjo en un allanamiento realizado este jueves y en el que se secuestró un revólver calibre .22 largo, marca Pehuen con pedido de secuestro activo desde 1997, y dos teléfonos celulares.

De acuerdo con la información policial, cerca de la medianoche del miércoles, cuatro personas dispararon contra la vivienda, sin que se registraran heridos.

Moreira y Quezada estuvieron detenidos por el crimen de Villareal, pero se dispuso su liberación mientras sigue la investigación para determinar las circunstancias del hecho. (Fuente y foto La Brújula 24). (20-02-26).