Un repaso random por nuestro archivo / 03-08-10: la comuna pretendía que el 100% de los usuarios tuviera servicio medido

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 3 de agosto de 2010:

Si bien hay que tener en cuenta que presenta una variación estacional, el consumo diario de agua en nuestra ciudad alcanza –en promedio- los 5.890 metros cúbicos, de acuerdo a un informe elaborado por la dirección de Obras Sanitarias del municipio ante un requerimiento del Concejo Deliberante.

En el parte se menciona que en la localidad existen 3.991 conexiones existentes. De ellas, el 92 por ciento posee hidrómetro en funcionamiento; del total restante, el 2% no cuenta con servicio medido y el 6% tiene el hidrómetro en mal funcionamiento.

“En lo que resta del año, se pretende lograr que el cien por ciento de los usuarios tengan servicio medido”, destaca el informe.

En la ciudad cabecera, el 45,4% de los hogares consume hasta 20 m³ ; 24,85%, de 20 a 30 m³; 14, 73%, de 30 a 40 m³; 7,4%, de 40 a 50 m³; y 7,62%, más de 50 m³.

En relación con las pérdidas en la red, la comuna explica que “dada la antigüedad de cuarenta años aproximadamente, del 80 al 85% de la misma, las pérdidas son de una variable temporal, que dependen de varios factores como ser interrupción del servicio eléctrico, cerrado de válvula en circuito de alto caudal, entre otros”.

“De todas maneras, podemos decir que estamos en un mínimo de pérdidas que históricamente había en la red porque se trabaja haciendo acciones preventivas en sectores que estadísticamente presenta mayores averías”, concluye.

En diciembre se instalaría la planta potabilizadora

En relación con la futura instalación de una planta potabilizadora para mejorar la calidad del agua en la población cabecera, la comuna aguarda con expectativa el nombre de la firma ganadora de la licitación.

Cabe recordar que el presidente del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (SPAR), Juan María Viñales, estimó que la obra podría comenzar en diciembre.

“Queremos adelantarnos a la temporada estival”, había señalado el funcionario.

Aclaró además que el nombre de la empresa adjudicataria no se podrá dar a conocer antes de septiembre, dados los pasos que el expediente deberá atravesar antes de ser aprobado por los organismos competentes.

“Una vez que el expediente de la licitación regrese a nuestro organismo, notificaremos al ministerio de Infraestructura provincial. Recién entonces comunicaremos el resultado de la adjudicación”, explicó el presidente del SPAR.

La empresa bahiense Ingeniería Beltrán SA presentó el presupuesto más bajo de la licitación, al ofertar 1.996.311,35 pesos.

También había presentado sus ofertas las empresa Pose SRL, de La Plata, por un total de 1.996.811,36 pesos.

Con esta apertura de sobres se dio un paso fundamental en pos de solucionar en forma definitiva los problemas de calidad del agua que sufre la ciudad.

La obra será financiada por el SPAR a través del plan Cuidar, del Programa Integral de Agua Potable, Infraestructura Sanitaria y Promoción Comunitaria.

Según se informó, la inversión aproximada total para todos los trabajos –que incluyen, entre otros, nuevas perforaciones y la eliminación de los existentes– será de 5 millones pesos.

Además, destacó que la planta que se construirá en Dorrego será “una máquina grande pero fácil de operar”.

La ejecución de esta planta se efectuará en el predio del departamento de Obras Sanitarias.

En forma complementaria a la obra que se licitó, se llevarán a cabo varias perforaciones y un acueducto que conducirá el agua hasta el predio Obras Sanitarias. Según se confirmó, serán construidos cinco pozos adicionales.

La última etapa del proyecto del organismo bonaerense es la construcción de una cisterna con una capacidad de tres millones de litros.

Equipamiento

La planta estará equipada para remover el arsénico y el flúor –elementos presentes naturalmente en las aguas subterráneas de la región– y nitratos, cuya concentración ha aumentado considerablemente debido a la influencia de la actividad del hombre.

La capacidad de tratamiento de la planta será de 120 metros cúbicos por hora (2.880 por día), con lo que se espera cubrir la demanda de un consumo racional.

A partir de la puesta en servicio de esta obra, los vecinos recibirán agua potable a su domicilio a través de la red de abastecimiento que actualmente conduce agua de servicio no potable.

Para trasvasar el agua cruda desde los tanques de reserva a la planta de tratamiento, se ha previsto la instalación de electrobombas centrífugas horizontales, dos en servicio y otras dos en stand-by (para reserva). Estos equipos serán los que colectarán los oligoelementos arsénico y flúor que se pretenden separar del agua cruda.

En el interior de las cámaras se encontrarán los agitadores de alta velocidad. Están constituidos por una estructura contenedora que será destinada a la unidad de filtros, del tipo gravitacional con manto sostén de grava y arena, con una velocidad de filtración de 7,50 a 8,50 metros cúbicos por hora.

La superficie de filtración será de 14,4 metros cuadrados, divididos en dos unidades iguales.

Como las aguas tratadas por el proceso descripto seguirán teniendo cantidades excesivas de nitratos, se incorporará al sistema un módulo desnitrificador por resinas de intercambio iónico.

Una vez tratada el agua, esta se almacenará en receptáculos intermedios de mezcla, desde donde será elevada al tanque de almacenamiento del sistema para su posterior distribución.

La segunda etapa de la obra consistirá en la construcción de nuevas baterías de pozos de explotación, dado que los actuales –especialmente los ubicados en zonas urbanas– se han visto afectados por las percolaciones provenientes de la red cloacal.

Estas percolaciones provocaron, a través de los años, un aumento de la concentración de nitratos en las aguas subterráneas, de manera que los nuevos pozos serán construidos en sectores no influenciados por la contaminación urbana. (17-02-26).